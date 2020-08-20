東佑達展示最新自動化產品和解決方案

2020台北國際自動化工業大展廣受矚目

8月19日，東佑達自動化在2020年的第一場大型展覽在台北自動化展南港展覽館拉開序幕，今年受到疫情的影響人力生產充滿著不確定性，各個產業的自動化步伐反而加快，但身為兩岸三地領先的鋁擠型電動滑台最大製造商的「東佑達自動化」並沒有停下腳步，也於現場展示了其2020年最新產品。

東佑達自動化展示攤位秀出公司主力新品吸睛。

現場展示最新一系列的線性馬達機械手，是因應生產設備大型化與搬運高速化需求的產品，可滿足長行程、高速、高精度的要求，並優化搭載不同的光學尺解析度來提高重複定位精度，最高精度可達±１µm。搭載多種治具即可進行零件之插銷、組立、搬運、螺絲鎖付、點塗膠或銲錫等工站，從而使設備性能變得精準與快速，增加生產效率從而降低生產成本。

另更進一級的最新奈米等級的空氣軸承XY定位平台，有別於他家的氣浮墊式空氣軸承設計，東佑達採用節流元件直接嵌入機構式的設計，結構上更簡單且組裝容易，所以維修便利，剛性更高，載重能力更好。針對六個自由度精度，都可展現客製奈米級定位精度的實力，是針對先端半導體與面板製程之工件高速移載及AOI、PCB製程之曝光機、光電業的噴印或雷射加工、3C電子業的貼合等製程設備所開發的新世代奈米空氣軸承定位平台。領先業界最優化的多軸運動精度、穩定的氣流管理，可大幅減少製程中運動整定時間與元件磨耗率。

此展另外一個相當有趣的看點是東佑達1/3展示區是由四輛胖卡展覽車組成；一輛黑色胖卡展示線性馬達機械手，一輛專紅色胖卡車展示電動缸系列，一輛橘色胖卡展示不帶電的滑台模組，最後一輛藍色胖卡車展示桌上型及XY機械手。據聞此次胖卡展示的最新巡迴演出的第一站是就在2020台北自動化展的展區上，鑒於2017年建置完成第一輛胖卡展示車計畫後，客戶熱烈的迴響，東佑達此次又更近一步把胖卡展示車的陣容加強了，胖卡展式車作為一種節省空間的便捷移動的展示解決方案，讓客戶可以“隨時隨地”看到商品是東佑達製作此次移動胖卡初衷，車子內部更整合控制系統，展品呈現動態展示狀況，可讓客戶在展覽現場針對各種驅動技術和各種應用領域進行與技術討論或者產品教育訓練。訊息詳情可逕電東佑達自動化科技 06-202-1347