台灣抗疫研究新突破！中國醫藥大學校長洪明奇帶領的抗冠科研團隊研究成果受國際矚目

台灣抗疫研究新突破!中央研究院院士、中國醫藥大學校長洪明奇帶領的抗冠科研團隊,在全球科學家都在加緊腳步研發新冠疫苗的關鍵時刻,率先將靶向治療癌症的策略與觀念應用於新冠肺炎的治療研究,日以繼夜在上千種FDA批准的藥物化合物中進行篩選,終於找到了能夠有效抑制新冠病毒主要蛋白酶活性的抑制劑:他非諾喹(TFQ)。

中國醫藥大學洪明奇校長帶領的抗冠科研團隊。圖/中國醫藥大學提供

這項名為『老藥新用:他非諾喹體外抑制新冠病毒主蛋白酶活性』(Inhibition of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 main protease by tafenoquine in vitro)的重量級科研成果,將對進一步的人體臨床試驗提供了強而有力的證據,獲美國化學學會(American Chemical Society,ACS)收錄於生物學論文預印本庫《bioRxiv》,幫助台灣在抗疫學術領域奠定國際地位!

世界級癌症權威科學家洪明奇院士,在新冠病毒(Coronavirinae,CoV)造成的世界公共衛生緊急事件後,將靶向治療癌症的策略與觀念應用於新冠肺炎的治療研究,他帶領中國醫藥大學新藥開發中心整合領域研發團隊,建置了高通量快速篩選平台,日以繼夜在上千種FDA批准的藥物化合物中篩選出能夠有效抑制新冠病毒主要蛋白酶活性的抑制劑:他非諾喹(TFQ)。

世界級癌症權威科學家洪明奇院士指導年輕世代科學家。圖/中國醫藥大學提供

洪明奇校長表示,新冠病毒的複製及成熟需要透過主要蛋白酶對病毒多肽進行切割,以產生病毒複製所需的核心蛋白,本校抗冠團隊篩選出的抑制劑他非諾喹(TFQ)是第一個證明TFQ會誘導SARS-CoV-2 Mpro蛋白發生顯著的構形變化,此構型變化將會明顯降低其蛋白酶活性。

中國醫藥大學抗冠科研團隊還進一步與台大醫學院黃立民醫師團隊合作,證明TFQ確實明顯抑制了SARS-CoV-2感染細胞,此一研究成果可望為新冠肺炎的治療帶來重大醫療突破。除了與台大跨領域合作外,此研究由中醫大及附設醫院密切合作,參與成員還有;陳曄、楊文豪、王昱權、周易蓁、侯美慧、蔡佳綾等多位年輕世代科學家。

世界級癌症權威科學家洪明奇院士與主持計劃的陳曄教授互動緊密。圖/中國醫藥大學提供

台灣在新冠肺炎(COVID-19)防疫上堪稱模範生,當世界各國科學家及醫生們加緊腳步研發特效藥與疫苗,尋找有效的治療方法,中國醫藥大學跨領域科研團隊秉持醫學大學及醫療機構的專業角色與醫療使命,在發展尖端醫療研究,以前瞻思維,把握此機會投入COVID-19之標靶藥物開發,縱使「仙藥雲深不知處」,洪明奇校長懷抱信心說,尋找治療抗冠肺炎的藥物或是疫苗,只要提前一天完成,便能拯救成千上萬的病患,這樣的世局就印證了「養兵千日、用於一時」的道理!