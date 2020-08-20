歐都納 水湳愛買店盛大開幕試營運 進駐「水湳經貿園區」 戶外生活再升級

歐都納搶先進駐水湳經貿園區開設首間「生活新型態店」，在COVID-19疫情中逆勢開幕！位在台中市北屯區中清路二段的「愛買台中水湳店」即日起全新試營運，水湳經貿園區擁有各種便利的機能，這間愛買是當地首間地方型的購物中心，可以滿足在地居民大量採購的需求，使區內的生活機能更進一步豐富完善。另外，水湳經貿園區除了多項公共建設都已正式啟用外，未來還會有水湳轉運中心、水湳國際會展中心、中臺灣電影中心、智慧營運中心等重大公共工程陸續興建完成，可見日後商機發展將會逐漸蓬勃，歐都納希望在疫情籠罩的低迷下，用新的型態、新的面貌與顧客見面，依然鼓勵民眾穿著舒適、做好防護安心走出戶外，將戶外機能帶入地方生活。

歡慶開幕優惠享不完

歐都納為回饋支持戶外品牌的朋友，特別於NEW OPEN試營運期間8/18至9/8日止，推出一系列超值優惠，讓您省荷包買便宜。試營運期間於歐都納水湳愛買店2020春夏新品全面85折，VIP 8折，來店消費滿額送精美限量好禮。消費滿500元加送歐都納500元振興券，滿1,000元送歐都納1,000元振興券，以此類推，買多送越多最高送3,000元！讓您優惠多多享不完，趕快前往寬敞舒適的歐都納水湳愛買店參觀選購！

用穿的夏季保養品

​玩美肌光」穿的保養品，通過TTRI(財團法人紡織產業綜合研究所)水洗及日曬色牢度測試，衣服和配件一共有12個顏色，從耀眼讓人難以忽視的活力螢光、夢幻甜蜜的馬卡龍到神祕質感的海洋色調，讓您輕鬆找到命定色，設計風格從人見人愛的都會POLO長版短袖衫、帥氣的高爾夫球POLO衫、適合戶外跑跳的T恤，還有戴了不想拿下來的各式遮陽帽，別具設計感的外套、晴雨兩用傘等，都是戶外跑跳的吸睛夯品，讓您玩美一夏。