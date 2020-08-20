新書《勇氣的力量》衝進金石堂暢銷書排行榜

中山大學管理學院EMBA今(109)年甫畢業E21及AP107的16位同學，將人生的創業和經營歷程寫成一本新書《勇氣的力量》，日前在高雄漢來飯店熱鬧舉行新書發表及簽書會，該書目前預購量已衝進近期的金石堂暢銷書排行榜：非文學類第一名、 財經書類第一名。

新書發表會現場冠蓋雲集，包括中山大學副校長周明奇、中山管院院長黃三益、中山管院EMBA執行長徐士傑、中山-同濟雙學位EMBA主任林豪傑、中山校友總會榮譽會長鄭再興、高雄校友會理事長黃文彬、台南校友會理事長廖昆隆、E聯會會長吳俊男、副會長許蕙繹，現場更是座無虛席，16位作者逐一致詞，述說自己的創業故事。

16位中山大學管理學院第21屆EMBA畢業生，將人生的創業和經營歷程寫成《勇氣的力量》，並獻給母校，且將版稅捐給慈善機構。圖／業者提供

中山管理學院院長黃三益表示，中山大學自1998年開辦EMBA學程，是全台首波的EMBA班，這些事業有成的菁英故事不僅勵志，對於人生觀和商業經營也極具啟發性。

中山大學EMBA執行長徐士傑指出，中山EMBA是全台唯一連續6年入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，今年更在EMBA商管聯盟高峰會中勇奪「百勵盃個案競賽」冠軍。此外，中山與上海同濟大學合辦、目前正招收2021年春季班學員的CSEMBA，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

該書獲中華企業倫理教育協進會理事長許士軍、中山大學校長鄭英耀、中山管院院長黃三益、財信傳媒集團董事長謝金河、全國中小企業總會榮譽理事長李成家等各界權威一致推薦。

值得一提的是，中山E21及AP107同學將本書獻給母校，並將所有版稅收入捐給慈善機構，讓校友對學校的愛能夠延續，他們的成功奮鬥故事，亦見證了台灣的經濟奇蹟。