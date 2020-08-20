市場報復性需求 促企業智慧化轉型 整技科技為智動化最佳伙伴

隨著全球多數廠區復工下，訂單遞延效應逐漸顯現，許多公司在訂單上出現報復性成長，產潮未歇之際，企業紛紛思索如何提高產能。

一般來說，企業可能有兩種選擇，一是擴充產線，二是投建新廠。以擴充產線來說，為新訂單投資新的生產線足夠讓設備投資回收嗎？是業主普遍面臨的風險考量；而投建新廠，從選地、購地、土建到建廠完成，需要若干年時間與大量資金的投入，龐大的金額與時間成本並非所有業主都能承受。事實上，面對市場訂單的需求，不見得只能透過產線的擴充或建置新廠來提高產能，相較之下，將原有生產線的機台進行自動化升級，可免除大量的風險，亦可有效提升產能利用率，是最佳的選擇。

企業將原有生產線的機台進行自動化升級時，需要考量多機能的Robot與多台、多功能的搬運AGV進行精密的設計與協作整合應用，將工廠內繁複、耗時、半成品、成品的物料搬運流程重新規劃，達到全自動化生產的目標。優秀的派車管理系統，能將車輛派遣最佳化，縮短貨物搬運時間，並可同時管控多種AGV，達到多機種車輛的協作環境，才能確實降低營運成本、提高生產效益，滿足企業建立智慧工廠的策略目標。

而在升級為自動化的過程中，硬體與軟體皆可快速採買，但一般廠內之機台與自動化設備，控制與通訊協定卻並不一樣，如何以最低成本，無縫接軌的進行系統整合與對接，企業需要的是一個能夠量身訂作，深入瞭解產業需求，能依據產業特性提供完整解決方案及產業應用的合作夥伴。

以整技科技股份有限公司為例，該公司擁有20年以上豐富的智慧工廠導入顧問經驗，軟、硬體整合力強，加上在地化服務優勢，是企業智動化的最佳服務合作伙伴。

2020年「台北國際自動化工業大展」於8月19日至22日在台北南港展覽館登場，整技科技即於南港2館P311攤位展出，現場展示整技VMS車隊管理系統與AGV無人搬運車的軟、硬體整合，一套系統控制多台、多機協同作業，堆高機型AGV與多功能型AGV的協作應用。

整技科技網址：http://www.itec.com.tw 。