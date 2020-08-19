NEC台灣卓越中心盛大開幕

讓國人沉浸、觸摸、體感未來世界的新樣貌

NEC台灣8/19宣布NEC卓越中心（Center of Excellence, CoE）正式啟用。讓國人與商業夥伴親身體驗未來世界的新樣貌與了解NEC引以為傲的最新科技和技術。經過精細規劃與建設，NEC台灣將透過生物辨識、智慧零售、智慧辦公與機器人流程自動化等四大解決方案，在不同應用情境的場域展示，彰顯NEC協助政府與企業客戶加速數位轉型的決心，並實現NEC持續不斷投資台灣的承諾。

「NEC 的使命，在透過發明和創新，為全體社會創造價值，因此打造一個融合NEC全球豐富資源與最新技術的體驗場域，將想像化為真實，我們感到非常榮幸，」NEC 台灣總經理賴佳怡表示。「NEC台灣卓越中心的啟用，不但讓我們能快速將全球NEC的經驗引進台灣，協助政府、金融、零售、製造等跨領域客戶加快轉型腳步，與國際接軌，更有助於我們與事業夥伴間的合作，攜手探索嶄新商機，推動台灣迫切需求的產業升級。」

NEC擁有許多領先科技，包括生物辨識、人工智慧、物聯網、自動化、資訊安全、雲端運算與巨量資料分析等，NEC台灣卓越中心將其整合成四大解決方案，展示各技術的特性及優勢：

一、生物辨識解決方案（Bio-IDiom Solution）：NEC 原創的生物辨識驗證技術橫跨六大領域，包含人臉辨識、虹膜辨識、指紋/掌紋辨識、語音辨識和耳道聲波辨識，以有效的組合運用在各式應用中，提供最符合客戶需求的解決方案，打造出「任何人都能安全無慮地運用數位內容」的世界。

二、機器人流程自動化解決方案（Robotic Process Automation Solution）：NEC推出具備人工智慧功能的RPA軟體平台–Enterprise A2019，協助企業客戶輕鬆的在私有雲、公有雲或混合雲環境中打造、擴展數位生產力環境（Digital Workforce）。

三、智慧零售解決方案（Smart Retail Solution）：透過生物辨識技術快速識別客戶並給予認證、24小時監控可疑人物、物體辨識自助結帳，並採用超高頻RFID（Radio Frequency Identification）進行人員與物品的追蹤監控，藉由高彈性整合方案協助零售通路業者打造以消費者體驗為中心的虛實融合（Online Merges Offline）服務。

四、智慧辦公解決方案（Smart Workspace Solution）：全球防疫讓遠距溝通成為新常態，NEC 提供適合各種規模企業所需的完整資通訊（ICT）解決方案，通訊交換機內建功能，高效整合現有通訊環境。NEC視訊會議系統結合通訊交換機功能，能結合外線電話與內線分機，實現單一設備完整的通訊環境。NEC亦可提供具備臨場感的 1:1 等身比例視訊會議，如同雙方親臨現場，順暢的工作流程除了打破溝通的空間藩籬，也將虛擬會議互動體驗提升到一個全新的境界。

全球經濟結構與人們生活模式的改變正加速數位轉型的進程，為了讓國人與事業夥伴能沉浸、觸摸、體感這些解決方案所形塑的未來世界，並在零接觸經濟時代領先群倫，NEC台灣卓越中心精心建置各種應用情境展示區，除可以體驗NEC最新的技術，還可以進一步跟NEC顧問、研究人員協同合作，腦力激盪出以使用者為導向的嶄新體驗服務。NEC致力為全球人類打造安全、安心的社會，因此打造NEC台灣卓越中心，正是NEC善盡企業責任的最佳展現機會。