有機床的地方就有益詮刀具為該公司精神標語，以創新同業之專利產品提升品牌形象吸引客戶，主要產品有：內外徑車刀、銑刀、鎢鋼銑刀、切斷刀、快速鑽頭、鎢鋼鑽頭及機床配件等，即日起更正式取得台灣住友電工硬質合金總代理！若對以上產品有興趣者，歡迎洽詢。

益詮精密取得台灣住友電工硬質合金總代理。圖／益詮精密提供

「益詮精密股份有限公司」於民國93年由董事長黃憲仁白手起家成立於台中大里，創立之初以研發生產捨棄式專業刀架為主，不斷精進強化生產、研發效能，面對全球刀具市場需求不斷增長之契機，藉由增購機器設備和持續研發，提高品牌在市場的能見度，引領台灣刀具產業於世界舞台發展，並與全球各大品牌的切削刀具集團合作，擁有多元的切削刀具產品與充足的庫存來滿足客戶之需，目前在北中南也已有設立辦事處，能提供最快速的服務。

此外，「優良設計產品」E-TYPE刀架結構的切削刀具，獲「美國發明專利」，同時獲得中華民國、日本、德國、印度、大陸等多國專利。該公司藉創新設計與專利保護提高產品的差異性，並藉專利的可授權性，進而推廣產品給更多的通路商，如此高度的創新和較高水準的品質，並通過1S0 9001認證，伴隨來自全球眾多航太、汽車及模具企業客戶的直接肯定，以開發出「高穩定、高精準、高品質」的專業產品。

秉持著「品質優先、顧客滿意、持續改善」三大原則，贏得業主之讚賞與肯定，今後，益詮仍持續這些精神全力以赴，達到盡善盡美的，致力於提供加工廠高品質切削刀具及合理價格，目標整合市場較為單一的產品供給鏈，只要有加工的需求或問題，益詮必然真誠協助廠商解決！