2020台北國際自動化工業大展盛大展出

堪稱為今年台灣後疫情時期最大型專業展「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」於今(19)日假台北南港展覽館一、二館盛大開展，主辦單位邀請副總統賴清德、經濟部王美花部長、科技部吳政忠部長等長官、駐台使節一同揭開序幕。

台北國際自動化工業展現場參觀人潮。圖/傅秉祥

本屆展區包括8大主題:「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台北國際冷鏈科技展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨模具製造設備展」、「台北國際流體傳動與智能控制展」與「台北國際數位化機械要素展」，參展廠商超過1,000家、共展出3,200個攤位，除此並同步舉行超過100場主題論壇、活動，展出項目琳瑯滿目，涵蓋工業自動化: 工業控制器/元件(PLC)、電控配線器材、馬達、減速與變速機、工業電腦、工業控制系統(SCADA、MES等)、感測器與驅動器、嵌入式系統、組裝及搬運系統、系統/製程模擬、檢驗量測設備等。機器人技術涵蓋: 人工智慧(AI)、關鍵零組件、工業機器人/機械手臂、無人搬運裝置、機器視覺。工業自動化通訊技術與軟體包含: 工業物聯網、網路安全、大數據、工廠管理軟體、工業IT軟體雲端運算、擴增實境(AR) / 虛擬實境(VR)。五金工具暨廠房設備內容有: 傳動與驅動系統、電源供應器與變壓器、氣動/電動工具、齒輪軸承、滾珠螺桿/線性滑軌、泵浦/閥/管配件、通風/降溫設備、工業材料、工業助劑(潤滑油/接著劑/膠等)。工具機設備則有各式加工機具、精密量具/刀具，民眾宜把握機會前往參觀。

新冠肺炎帶動關燈工廠自動化需求增溫

今年較特殊的是受到新冠肺炎的衝擊，然而也由於疫情的發生加速業界對關燈工廠由觀望化為主動、自動化需求明顯增溫!綜觀本屆展覽中有多場主題論壇探討疫情為產業帶來的轉變及因應措施，如TAIROA國際論壇以「以突破與創新．前進製造未來式」為題，共分為四個場次，其中CEO論壇邀請到上銀、研華、穩懋及東元等知名企業領導人，暢談企業經營之道；工業機器人大未來，邀請到ABB、STAUBLI、KUKA、達明機器人等知名製造商探討機器人的研發新戰略，智慧機械金質論壇則是探討後疫情時代，台灣製造新思維與關鍵部署，其它還有智造科技論壇，展期4天包含物流、模具、3D列印等主題，議題涵蓋數位轉型、模具智慧製造等。

經濟部與工研院攤位參觀人潮不斷。

貨架搬運車可舉升400公斤重物，堅固耐操。

經濟部與工研院展出成二館焦點攤位

步入世貿二館展區，可見到台北國際物流暨物流聯網展區、台北國際冷鏈科技展區、台灣機器人與智慧自動化展區、機器人競賽區、製造科技論壇等，其中在「P624攤位」可見到經濟部與工業技術研究院共同展出的攤位，走近此攤位可見到「多模式自走車」、「貨架搬運車」、「紅外線逆反射辨識導航系統」出現眼簾，隨著各種載具在現場不斷自動演示更令人不覺停下腳步駐足觀賞，根據現場接待的工研院服務系統科技中心智慧通路物流部同仁涂兆輝副理指出，自走車與搬運車係因應產業使用需求而開發，可搭配不同裝置使用，其中自走車較之前的機種更具備小範圍迴轉能力，應用範疇包括載貨箱、行李箱、購物籃..等，機體可載重50-80公斤(實測可達100公斤)，由於設計有感測裝置(Lidar、Sonar、3D Camera)，以及信標發射器、無線遙控、SLAM的導航方式，因而俱備自主跟隨功能，使用者可用遙控器操控此自走車運用於大賣場、倉儲、物流運輸、工廠..等需要服務與勞力的場合，可減輕人員的負擔，節省勞動力、提高工作效率，協助企業打造全新的智慧服務。

多模式自走車迴旋半徑小、適用任何場所，堪稱為形影不離的好幫手。

另一展出的貨架搬運車強調「以物就人、提高效率」為訴求，車體尺寸為725x655x350mm、車體重量約100公斤、建議移動速度為30m/min(最快可達60m/min)，預升平台機構約可舉升400公斤、舉升行程為10mm，其構造為，設備模組涵蓋驅動輪、馬達驅動器、頂升平台機構、QRCode定位鏡頭、激光雷達、IPC上位電腦、下位控制板、充電電池、充電站、RGBD鏡頭、觸控面板、防撞條、LED警示條、固態雷射、定位鏡頭(可依需求客製化)，相關資訊詳情可逕電03-5913016廖燕鈴小姐。

今年展出另一焦點「紅外線逆反射辨識導航系統」強調為智慧彈性創新的無人導航方案，係以逆反射材質做為導航辨識圖形以克服傳統AGV於台灣物流倉儲空間不足、維護不易等難題，可架設於天花板、地面等任何空間，也可橫跨室內外，因應不同的倉儲環境需求，可為倉儲運輸帶來更智慧、更彈性的解決方案，以光學辨識技術將條碼反光貼紙聚光部份二值化，提供自走車作為定位訊息。訊息詳情可逕電03-5913827李永仁，參考網址:https://www.youtube.com/watch?v=ZbsZ9XMaPJU&list=PLUaRF1l6POxQte7p54C9a4FF_ewwd0DZI&index=22&t=0s