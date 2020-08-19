中化健康生技攜手大葉大學 打造AI互動式可錄音的DoDoLiLi兒歌平台

中化健康生技打造「DoDoLiLi兒歌天地」，一方面邀請懷抱兒歌夢40年的趙樹海創作童謠，另一方面委託大葉大學電子計算中心主任張顧耀，帶領電算團隊與資訊工程學系碩士生陳聖勳、石少斌，建置AI互動式網站，讓平台不只是能欣賞屬於自己文化的兒歌，按下錄音鍵還能錄製自己演唱的版本。

大葉大學副校長施英隆(後排左二)出席中化健康生技發表會。圖／大葉大學提供

大葉大學電算中心主任張顧耀指出，此次產學合作建置的網頁強調互動性，除了可以欣賞兒歌，還有兩大特色，一是兒歌錄音，只要按下網頁的錄音按鈕，跟隨兒歌音樂一起唱，錄製結束後只要15至20秒，就會產生使用者演唱版本的客製化兒歌影片，並可傳送到FB或LINE，與好朋友分享。二是互動遊戲，運用人工智慧技術的情緒辨識，只要對著螢幕張口笑，就會自動播放兒歌「牙齒怎麼不見了」，另外還有放風箏等小遊戲，讓親子共同歡唱與放鬆。

大葉大學電算中心主任張顧耀(前排右)協助中化健康生技打造可錄音的網站。圖／大葉大學提供

大葉大學副校長施英隆表示，大葉大學陳小玲教授長期與中國化學製藥產學合作，借調至產業擔任中化健康生技總經理，學校與產業的關係因而更加緊密。中化健康生技積極形塑品牌，推出原創角色小熊哥哥DoDo與小熊妹妹LiLi，希望透過兒歌的連結，提供親子互動平台，特別與大葉大學合作，打造相關平台，讓童言童語的聲音也能透過數位技術保存下來。歡迎前往中化健康購趣味網站（https://eshop.phermpep.com.tw/）欣賞兒歌，登入會員後，還可錄音與互動體驗。

大葉大學電算中心主任張顧耀(中)帶領資工系碩士生陳聖勳(右)、石少斌(左)參與中化健康生技產學合作。圖／大葉大學提供

大葉大學資工系碩士生陳聖勳說，產學合作是很棒的學習機會，除了寫程式，更能把程式應用到生活的事物中，讓學習變得具有挑戰性，也更有成就感。這次互動遊戲應用AI的人臉偵測原理，讓小朋友不用操作滑鼠或鍵盤，只要面對螢幕微笑，就能聽到兒歌播放；相關AI的技術，也可應用到其他領域，產生不同效果。