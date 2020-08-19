綠林慈善盃女子公開賽 結合慈善 致敬長春選手

由綠林興業冠名贊助的「綠林慈善盃女子公開賽」，8月20至22日在新北市台灣高爾夫俱樂部舉行（老淡水球場），這場比賽是女子台巡今年第四場公開賽，同時也是2015年午餐會TPC菁英賽之後，老淡水球場再度承辦女子公開賽。冠名贊助商綠林興業結合慈善活動，將捐助台灣失智症協會、桃園市方舟啟智教養院、臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會三個單位。另外，也將邀請14位女子長春選手參與，藉這個機會向女子傳奇選手致敬。

8月19日的記者會上，綠林興業董事長林果兒致辭時表示，綠林不是大企業，能夠舉辦女子公開賽，是得到許多貴人的幫助，包括公司同仁，朋友，乃至於扶輪社社友，匯集大家的力量，才促成這場比賽誕生。他說自己非常喜愛高爾夫，同時也關心慈善團體，能夠結合這兩者舉辦竇事，內心感到十分喜悅。林果兒和老淡水球場有深厚的淵源，他說如果要辦比賽，就非老淡水莫屬。賽事另外一個重點是向長春選手致敬，林果兒說這些高球傳奇，都是台灣高壇的資產，他希望這些長春選手能夠走出來，跟年輕一輩的球員交流，讓後輩學習她們的風範。林果兒並承諾，如果有能力，將要繼續舉辦這場比賽，並期待規模可以愈來愈大。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞表示，今年受疫情影響，林果兒董事長是第一位同意舉辦賽事的贊助商，她非常感謝林董事長的支持。此外，這場賽事提供選手競賽舞台，並邀請長春選手，讓老中青三代同場競技，而且也結合慈善公益，幫助弱勢團體，意義非凡。老淡水球場會長紀文豪表示，在疫情尚未平息之際，林果兒董事長投注大量心力舉辦賽事，值得大家敬佩。為了迎接這一場賽事，老淡水球場特別準備了兩個禮物要送給賽事，一是最好的球場狀況，讓選手得以盡情發揮；二是最佳的服務，希望讓所有選手、來賓和觀眾都有賓至如歸的感覺。

最強新人，同時也是賽事代言人之一的吳佳晏代表選手致辭，她說要感謝綠林林果兒董事長舉辦賽事，讓選手有競技舞台，此外也要感謝老淡水球場提供場地，以及TLPGA辛苦的籌備賽事。這場賽事邀請了長春選手參賽，吳佳晏說很高興有這個機會可以一睹前輩風采，她希望賽事可以圓滿順利，她也會盡力表現，打出好成績。

這場賽事的主軸之一是慈善，因此大會特別製作了名為「Sport for Love- 運動改變世界」的影片，由綠林、TLPGA選手、台灣失智症協會、桃園市私立方舟啟智教養院、台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會，以及永樂扶輪社接力串連健身操，希望倡導運動能帶來健康，維持開心的正向能量，甚至能串聯彼此幫助更多需要幫助的人，一同創造生活和生命的無限可能。

這支影片在配對賽晚宴首播，向大眾傳達正向的理念。晚宴也同時舉行捐贈儀式，由捐贈代表上台貼愛心，象徵傳播愛心與能量。上述三個受贈單位的代表也應邀出席，與捐贈貴賓一同合影，共同見證這場以慈善為主軸，傳播愛心與正面能量的賽事。