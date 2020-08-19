偉勝儀器工業參加台北國際自動化大展

偉勝儀器刻正參加8月19-22南港國際自動化大展中，展出全新「自動化無塵無氧烤箱」，烤箱結合自動化搬運大幅減少人力成本，積極布局無人化智慧工廠，偉勝展覽攤位位於南港展覽館1館4樓M1032(蒞臨偉勝攤位按讚即可獲精美小禮物)，參觀資訊詳情可逕覽https://www.chanchao.com.tw/Aut…/visitorExhibitorDetail.asp…，FB : 偉勝儀器工業股份有限公司、IG : weisunin。

偉勝儀器工業於現場展出精密自動化設備。圖/傅秉祥

偉勝儀器工業40多年來不停研發、創新「自動化無塵無氧化烤箱」，獲得股票上市、櫃大廠肯定及接連獲得國家級重要獎項，除此亦獲得日本烤箱大廠與自動化大廠如廣運機械..等參與技術合作，偉勝儀器所開發的全自動系統中，機台可搭配無人車(AGV)及其搬運載台設計(上載/下載料件)、可自動開關的烤箱機電設計，並搭載可遠程設定的系統人機介面；另整合無人化烘烤製程，佈建各感測與控制器，並以物聯網方式跟控制系統介面串聯，除了提供烘烤製程電子履歷紀錄外，也能夠監控每個烤箱的即時烘烤數據，並由感測與控制參數的輸出及AGV行程的規劃，串聯上、下游製程達成無人化操作與品質監控的目標，為智慧工業4.0帶動產業自動化製造趨勢，偉勝儀器工業表示歡迎各界踴躍至現場攤位參觀，有專人引導與解說。