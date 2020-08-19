AMOT舉辦「第五屆星級溯源餐廳評鑑」頒獎典禮　得獎名單出爐

近幾年國人食安意識漸抬頭，為響應政府食安政策，台灣農業跨領域發展協會(AMOT)在農委會的指導下，積極輔導並媒合多家餐飲業與產地業者共同串聯產銷履歷，並於18日隆重舉辦「第五屆星級溯源餐廳評鑑」頒獎典禮，得獎名單出爐共有14家餐飲品牌首度奪下最高三星級的榮銜，實至名歸！

AMOT表示，為肯定本屆得獎溯源餐廳、產地及供應商的努力不懈，特別邀請行政院農委會副主委陳駿季、企劃處副處長王玉真、漁業署副署長林國平、農糧署主秘陳啟榮、北區分署副分署長林美華、中區分署長姚士源等蒞臨出席及頒獎。

農委會副主委陳駿季。圖／台灣農業跨領域發展協會提供

本屆為王品集團石二鍋、麥當勞、大戶屋、台北六福萬怡酒店、沃田旅店、One Jia Brunch、港都熱炒、東方饌黔天下、臻好食客棧－機場店、優鮮主意、台南東香海鮮餐廳、屏東水月囍樓、台東田媽媽池農養生餐坊與臺中市大安區農會飛天豬主題餐館等14家知名餐飲品牌摘下最高三星級的評鑑榮譽。其中三星級溯源餐廳比例高達30％，二星級溯源餐廳如王品集團hot 7新鉄板燒在內，占比高達67％。

AMOT在溯源餐廳平台上作好食安控管，消費者可於用餐時，查詢該道餐點食材產地與餐廳進出貨資訊，正確掌握食材的源頭，不用擔心吃到過期或有農藥殘留的食材，為自己和家人的健康安全把關。為鼓勵餐廳積極使用產銷履歷食材，AMOT打造「星級溯源餐廳評鑑制度」，鼓勵餐廳採用任一種產銷履歷食材給1顆星、使用一項產銷履歷主食材作為主菜給2顆星，五樣主菜以上餐點均使用產銷履歷食材特別頒發3顆星以茲獎勵餐廳業者。

台灣農業跨領域發展協會成立於2013年，在行政院農委會的大力推動及支持下，7年來已輔導全台超過百家品牌，1000餘家的溯源餐廳門市，如王品集團、麥當勞、全家集團大戶屋日式料理連鎖店、台北六福萬怡酒店、沃田旅店、老四川、魔法咖哩、池上木片便當與新百王等知名品牌，建立良好的口碑。自2018年起，溯源餐廳業者採購產銷履歷食材費用已逾3億元，讓加入農委會產銷履歷驗證制度的農、漁、畜、禽業者看到好效益，並更積極經營自己品牌，也成功帶動國內食材自產地到餐桌的溯源風氣。

農委會副主委陳駿季(右三)與三星級溯源餐廳業者共同合影。圖／台灣農業跨領域發展協會提供

因應後疫情時代來臨，食材的產銷履歷溯源機制成為監督食材來源的有效管控方式，AMOT今年積極攜手產學共同推動「永續溯源飲食運動」，並提供企業團體員工及眷屬外食溯源餐廳優惠價，協助建立內部「食材預購、溯源可循」預購機制。

善盡企業社會責任，陳駿季頒發感謝狀給予宏碁集團、華碩、安碁、高鐵、台糖、群益金融集團、六福旅遊集團、迅得機械、天下雜誌、洽富實業、展昭國際企業、瓏山林事業等；另外還有靜宜大學、國合會、資策會、農訓協會等逾20家企業及團體，感謝大家能力挺餐飲食材溯源。

靜宜大學校長唐傳義、長庚醫院腎臟科及臨床毒物中心主任顏宗海醫師，與消基會名譽董事長蘇錦霞律師等，皆長期在自己的專業領域對食安議題的關注和貢獻不遺餘力，AMOT特別頒贈「溯源實踐家」數位標章感謝狀給他們，並提供溯源餐廳提供的特約優惠以示尊榮。

AMOT感謝農委會能全方位連結農、漁、畜、禽等4大領域完整資源，讓餐飲業食材溯源網絡系統逐步引進至企業及學校民間等團體，未來期望能與國人共同守護食安與健康！