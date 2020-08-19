安馳科技秀ADI工業智慧監控整合方案

聚焦無人智慧化工廠議題，半導體通路商安馳科技在台北自動化展，將整合研華、凌華、宸曜、固緯等客戶端，以產品化方式展出美商亞德諾（ADI）振動監控系統、工業IoT等工業智慧監控整合方案；及成功大學車隊方程式電動賽車展示，呈現ADI車用電池監控系統應用，將會是現場最吸睛焦點。

進入工業4.0智慧製造時代，IoT及AI被廣泛應用，加上今年因新冠疫情，加速產業升級和轉型的同時，更促使其蓬勃發展。自動化生產過程中，故障預知、維持設備穩定性，是提高稼動率和產品精度的重要關鍵，這必須透過預知保養和設備健康管理解決方案才得以實現。

安馳科技表示，預知保養已成為「必須選項」，相關產業加快導入預知保養的腳步，以維持更高的加工精度和設備妥善率、降低意外停機造成的鉅額損失。ADI提供完整振動感測模組，在原有感知器外，還提供後端類比資料接收的完整解決方案。以這次搭配參展凌華科技MCM-204系統來舉例，可針對工廠空壓機、馬達，或頻繁使用的機械設備，做非預期運轉或異常振動等實質數據的監控，讓工程師得以預先排程處理或維修。此系統體積小、輕巧，易於安裝，同時具有優化的邊緣運算能力，且支援多種數據通訊協議；四通道128k採樣率╱24bit高解析高動態範圍類比輸入方式，尤其適用於機械設備的振動和噪音監測。

安馳科技這次參展另一個亮點，是由成功大學方程式賽車隊專為Formula SAE Japan大賽所設計、搭載「ADI電池監控系統」的方程式電動賽車。安馳科技表示，在電動車、太陽能及風力發電儲存等用途，上百顆電池的串連相當常見，電池芯的平衡更顯重要。這輛賽車的電動馬達，是由108顆鋰鐵電池串連，可提供350V╱100A總共35kW輸出功率的電池組所驅動，這108顆電池又可分成六個小模組。而ADI的電池管理系統在這中間所扮演的角色，乃以獨家LTC6813 isoSPI技術，提供與MCU完全隔離的通訊介面，讓行車電腦蒐集電池資訊，同時管理電池狀態，即使電池有意外發生，也不會波及通訊裝置。此外，作為重要的一環，BMS系統除了監控每顆電芯狀態，還能針對單顆電芯進行放電和平衡，將模組平衡到最低電芯電壓或平均電壓。附帶一題，ADI電池管理系統可直接連接到各個電池單元，提供準確的電壓、充電狀態、健康狀態等電池單元測量結果；且優化、高效能的設計，讓管理系統具備靈活性，可支持電動、油電汽車、備用電池、電網、高功率便攜式設備等絕大多數的系統架構。

安馳科技將於8月19至22日在南港展覽館一館四樓N1114攤位展出，歡迎蒞臨參觀，或上公司官網：http://www.anstek.com.tw瞭解相關產品資訊。

