千朔生化科技觀光工廠盛大開幕

桃園市長鄭文燦於今(18)日上午前往楊梅區「自然接觸保養品亮點體驗園」，出席千朔生化科技有限公司「自然接觸保養品亮點體驗園」國際村開幕典禮，對於千朔公司加碼投資桃園設置觀光工廠，鄭市長特別表達感謝之意。

「自然接觸保養品亮點體驗園」國際村外觀頗具環保概念。

鄭文燦說愛美是人的天性，透過妝容展現自我魅力，賞心悅目之餘也可保持心情愉悅，這也是千朔公司的發展理念，目前桃園有29家觀光工廠或產業文化館，數量為全台之冠，也有近百家休閒農場，肺炎疫情略為舒緩後，國內旅遊盛行，觀光工廠及休閒農場成為國人旅遊的新興選項；配合行政院振興三倍券政策，許多觀光工廠或休閒農場也推出各式優惠活動，提供國人選擇優質產品做為伴手禮，相信今日「自然接觸保養品亮點體驗園」開幕後，千朔公司的觀光工廠將成為另一個國人旅遊好去處。

鄭文燦市長、黃世杰立委與各界來賓趣味變裝參與開幕式。

「自然接觸保養品亮點體驗園」內部寬敞舒適。

千朔公司於民國86年成立迄今，已研發多款專業奈米生化科技保養品。

經發局長郭裕信表示， 千朔公司於民國86年成立，是老字號的保養品代工製造廠商，投資桃園迄今已23年，多年以來，不斷精進技術，研發多款專業奈米生化科技保養品；目前集研發、生產、銷售為一體的專業奈米生化科技公司，產品包括醫藥生化、化粧品、保養品等，行銷美國、法國、德國等多個國家，千朔公司為嚮應本府鼓勵傳統產業轉型觀光工廠與產業文化館，打造「自然接觸保養品亮點體驗園」，發揮自身生化科技產業的優勢，生產優質保養品，讓民眾體驗台灣在地好產品，同時讓『美』從桃園出發，發揚台灣軟實力。

「自然接觸保養品亮點體驗園」佔地約800坪共4個樓層，樓地板總面積達1,197坪、總投資額新臺幣3億元，提供近100個就業機會，園區內設置多項裝置藝術及主題拍照區；建築物1F除規劃保養品展售區、保養品DIY體驗區及美肌簡報室，2樓亦劃設保養品微型工廠、影音互動體驗區、粉紅攝影棚等，堪稱是民眾寓教於樂的好去處，增添本市觀光新亮點，今日包括立法委員黃世杰、新竹縣議員上官秋燕、桃園市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑方、市府副秘書長兼代理客家局長何明光、經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、農業局長郭承泉、交通局長劉慶豐、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、千朔生化科技有限公司總裁呂婕瑛、執行總裁方駿森等均一同出席活動。