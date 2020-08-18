瞄準商機 數位行銷服務團 提供12場在地服務

經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「數位行銷服務團」，將從8月20日起至11月12日，陸續於桃園、新竹、嘉義縣市、雲林、苗栗、彰化、南投、新北、屏東、豐原及宜蘭等地辦理12場次，將依據各縣市主要產業群聚，邀請專家深入在地服務，並教導業者利用數位行銷工具，提升廠商數位行銷及實務操作能力，成功行銷產品，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。

經濟部國際貿易局江文若局長，於8月18日舉行的「數位行銷服務團」啟動記者會上表示，為因應受今年新冠肺炎（Covid-19）疫情的影響，外國買主進不來，國人又無法到國外參展尋找新買主，傳統國際貿易模式面臨重大衝擊，國際買主貿易採購行為多轉至線上進行，且跨境電商有明顯增長趨勢，因此數位貿易及數位行銷應用對企業極為重要。

Google客戶行銷解決方案林明展副總經理，在數位行銷服務團啟動記者會上說明「數位工具應用趨勢」。圖╱陳宗慶

外貿協會葉明水秘書長強調，「數位行銷服務團」是繼今年六月份「數位行銷振興出口」服務列車活動，參考業界回饋意見後，全新規劃的活動，採地毯式服務遍訪全臺12縣市巡迴辦理，依據各地產業發展特性，提供在地業者廣度及深化服務。專題講座內容實務應用兼具，講題涵蓋GA分析與實務運用、SEO概念及網站實務操作、電商經營之實務與策略及社群行銷密集等實務性講題，符合各行各業屬性，所有業者皆可運用。8月20日即將辦理首場的「數位行銷服務團」桃園場已有150家業者報名，可見業者非常重視數位行銷工具的實務操作應用知識，相信定能帶給業者豐富的收穫。

台灣樂天市場李志興財務長，在數位行銷服務團啟動記者會上解說「數位時代下的跨境電商經營趨勢」。圖╱陳宗慶

本次記者會並邀請Google台灣客戶行銷解決方案副總經理林明展、Rakuten台灣樂天市場財務長李志興及Facebook公共政策經理陳逸儒，分享如何抓住這股數位經濟浪潮之重要性，如透過GA分析，知己知彼，建立屬於自己公司的電子數位世界的灘頭堡，將正確的產品資訊傳達給對的買主；利用跨境電商協助外銷產品至海外。以及利用Facebook找尋新客戶，相較海外其他國家，臺灣目前面對新冠肺炎帶來的威脅性相對較低，臺灣中小企業對產品外銷海外仍保有相對樂觀的信心，此時正是幫助中小企業掌握數位行銷的秘訣與能力的好時機。他們將全力協助貿協一同幫助全臺中小企業數位轉型。

「數位行銷服務團」12場次已開始報名，除專家傳授如何應用數位行銷工具秘笈外，另安排成功案例業者經驗分享，以供業者學習仿效。各場次議程最後並提供客製化一對一諮詢服務，給予業者最適切解決方案。報名請上網址（events.taiwantrade.com/EXP2020 ）連結。