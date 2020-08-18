「疫後市場學」線上研討會 美英綠能發展 儲能商機大爆發

新冠肺炎疫情發展，對世界各國都產生重大影響，慎重思考環境議題，臺灣業者對於疫情後海外市場趨勢與變化資訊需求大增。外貿協會以產業為主題辦理一系列線上研討會於Youtube播出，8月20日將切入政府六大戰略產業之一，針對再生能源辦理「由美國及英國再生能源發展來看未來儲能潛在商機」線上研討會。

根據國際能源署表示，今（2020）年受疫情影響，全球再生能源建置部署量比去年下降了13%，但各國綠能政策穩健，原本的風能或太陽能開發案仍會按期履約完成，因此預計2021年將會有強力回彈的趨勢。此外，運用再生能源已為普世價值概念，加上儲能系統對電力調度加值升級控制的優點，各國考慮列入補助項目應為遲早的規劃。

貿協葉明水秘書長主持的「疫後市場學」糸列8月20日線上研討會，將從再生能源的發展現況，切入儲能應用，邀請擁有美國愛迪生電力公司、奇異等重要會員的美國儲能協會政策副總裁Mr.Jason Burwe，就美國紐約及加州等地方鼓勵政策，一探儲能商機。此外，疫情期間使用再生能源達到44.6％的英國，達到超過兩個月無媒發電，透過貿協的外館所邀請的英國再生能源協會政策法規總監Ms. Rebecca Williams則將分享英國在再生能源與儲能的發展現況。藉此活動期望臺灣再生能源企業看見契機。

自今年8月起，貿協於每週四下午3時，分別以全球新創、綠能、機械、自行車、生技、5G、智慧城市等熱門議題，邀請國際知名專家學者分享最新的觀點與商機，探悉全球各產業疫情時代最新資訊，歡迎鎖定外貿協會YouTube頻道。

免費報名可上網站（events.taiwantrade.com/page/EBS/AC07002 ）查詢。