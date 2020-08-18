上億保經與稅承國、陳麗美夫婦聯合捐贈臺南市政府救護車

文/葉圳轍

台南偏遠地區救護能量再添生力軍；上億保險經紀公司與台南市民稅承國、陳麗美夫婦，聯合捐贈一部設備完善、價值320萬的救護車給臺南市政府，未來將配置在南化區消防局使用，以強化偏遠地區病患到院前緊急救護能量。

該捐贈儀式，今(18)日在永華路臺南市消防總局後方廣場舉行，由市長黃偉哲代表接受捐贈，並頒發感謝狀表揚捐贈者的義舉善行，由上億保經董事長葉鶯敏出面代表接受。

臺南市長黃偉哲(左二)頒發感謝狀，由上億保經董事長葉鶯敏(右二)出面代表接受。圖/葉圳轍

該救護車名為「稅張玉嬌號III」，乃以已故稅老夫人名字命名；稅承國夫婦從2006年節省母親喪葬費用，以母親的名義捐贈第一部救護車開始，至今已累計捐贈市府三台救護車，尚不包括價值138萬元的狹小巷道專用、可減少古蹟火災搶救時所造成水損的小型細水霧消防車。

此外，稅承國夫婦也長期扶持弱勢、贈書偏鄉，已先後提供家扶中心獎助學金達521萬元，熱心公益，不遺餘力。

該「稅張玉嬌號III」救護車內的救護裝備、器材可以說是一應俱全，包含X-SERIES多功能生理監視器及耗材，足供緊急傷病患到院前急救使用，對於民眾生命安全的守護將有顯著助益。

黃偉哲表示，該部救護車的啟用，定能為偏遠地區帶來更佳的緊急救護服務品質。

黃偉哲指出，在縣市合併之後，南市消防局在執行到院前緊急救護案件，逐年約以6.1%速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求亦相對提高，然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵。

黃偉哲說，臺南市到院前緊急救護急救成功率，在與該市醫療指導醫師團共同努力下，從106年前平均的23.5%，107年的24.3%，至去年108年提升超過27.5%，且至109年7月計有44位瀕死病患，經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是救護同仁24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，同時也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

上億保險經紀公司於1998年成立，總部設在台南，台北、高雄都有服務據點，提供企業團險、個人壽險及產險服務，目前員工數100餘人，服務客戶人數已逾30萬人。

對於捐贈救護車，上億保經董事長葉鶯敏謙虛的說，只是盡己所能、善盡社會責任，並希望藉此拋磚引玉，讓更多社會人士、團體及機構加入公益活動，為有需要的單位注入更多暖流，讓社會更祥和。