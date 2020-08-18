優質企業文化相挺，轉招住商路更寬

對房仲加盟經營者來說，企業文化是品牌價值的核心，也是吸引優質經營者轉戰的關鍵。住商不動產高雄威欣民生加盟店店東常偉倫在五年前毅然決然從永慶轉換品牌到住商就是如此，常偉倫有感說到：「我擔任高雄市不動產仲介經紀商業同業公會副理事長九年，一直希望各個會員所代表的公司能夠共榮共好，有感這些年住商對於公會的支持，尤其對於住商導入弟子規更是印象深刻，因為住商的企業文化跟我的經營理念契合，所以做了轉招的決定。」

進入住商體系後，常偉倫發現，住商的店東們彼此友好、能充分溝通，且住商是以服務為本的供貨型總部，提供加盟店所需支援，有助於不動產聯賣的成功率，加速達成買賣雙方的心願，畢竟不動產經紀人的價值就是服務客戶，在優質的團隊中，更能順利完成客戶的託付。

傳愛精神，服務社會大眾

常偉倫認為「為客戶著想是責任、為社會著想是使命」，在十五年前就與同事共創「傳愛社團」，提撥分店部分營業額來幫助弱勢，不僅是增加口碑，更吸引許多價值觀相同的同業加入，隨著社團規模日漸壯大、公益範圍越來越廣，常偉倫在七年前成立「傳愛協會」，提供育幼院協助以及扶幼、敬老、急難救助等項目，目前已協助4000位民眾，並與200個公益平台合作，希望透過協會拋磚引玉，能讓更多有志之士加入公益活動。

在從事公益活動的過程中，分店同仁也不遺餘力地投入，常偉倫表示，不動產經紀人必須具備同理心，真心為客戶著想，讓客戶安心、放心，累積起信任有助於業務的經營發展，這就是分店能夠零客訴的關鍵！

傳承志業，成為智慧工作者

常偉倫不僅在公益活動著力，觸發同仁的善心，對於同仁的教育訓練也相當重視，他認為不動產經紀人是「智慧工作者」，運用專業知識服務客戶，因此發展出一套教育訓練模式，讓新人在一個月內成為可獨立作業的經紀人，不僅如此，常偉倫期許自己發展愛心加盟店，提供弱勢家庭工作機會及知識技能，讓這些家庭有好的管道提升收入、翻轉人生！