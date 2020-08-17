大葉大學舉辦新生說明會 喜迎新鮮人

大葉大學15日舉辦新生說明會，歡迎大學新鮮人加入，企業管理學系為新生準備了八樣禮物，祝福他們擁有四面八方的人脈、四通八達的學識，藥用植物與保健學系準備了一系列產學研發成果讓家長及新生品嘗，食品暨應用生物科技學系則介紹系上多元的職涯發展，讓新生認識未來出路。

大葉大學藥保系展示一系列產學研發成果。圖／大葉大學提供

企業管理學系主任曾清枝指出，系上熱情迎接新生加入，準備了八樣見面禮，「杯子」提醒學生把過去放空，融入新的環境，讓自己歸零才能學習到更多，「圓扇」希望他們能丟掉以前的壞習慣，迎向圓滿的未來，「學習手冊」培養專業力，「大葉文昌筆」代表學習成就佳，「面紙」則是擦拭自己付出的汗水，也別忘了關懷身邊的人，幫別人擦淚，「文件夾」讓學生收藏夢想，努力實踐，「袋子」期許他們大學四年滿載而歸，其中最特別的是林孟儀老師帶領學生折的「星星」，象徵老師帶學生、學長姊帶學弟妹的師徒傳承，祝福新生成為耀眼的明日之星。

大葉大學企管系陳怡萍老師(左)贈送新生禮物。圖／大葉大學提供

藥用植物與保健學系主任梁志欽表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，連續12年榮獲教育部教學卓越及高教深耕計畫獎助，藥保系以中藥保健與美粧應用為特色，不只是培育專業人才，更協助廠商開發產品，學生在學期間就能跟隨老師參與產學計畫，接軌產業。新生說明會展示的研發成果包括何偉真老師與蔡仁傑老師的黑蒜、李柏憲老師的印加果油佐法式麵包、張淑微老師的紅棗脆片，以及他的蟲草咖啡，讓家長與學生認識藥保系藥用保健、食藥同源、產品開發，以及德國師徒制的教育特色。

大葉大學企管系為新生準備了八樣禮物。圖／大葉大學提供

食品暨應用生物科技學系教授李世傑說，系上擁有金牌設備、金牌師資、金牌課程，並設置有符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，以德國師徒制輔導學生結合理論與實務，並報考食品安全相關證照，提升就業力，畢業生不論是繼續升學還是投入產業，都表現優異，神農獎得主王益豐、鄭育松等人都是系上的傑出校友。