燈飾品牌「OURA」成立台北世貿展示中心 打造光照美學



敬祥科技燈飾品牌「OURA」，以「室內植栽光照專家」之姿，今年7月在台北世貿成立OURA品牌展示暨植栽交流空間。敬祥科技與方智系統化景觀資材公司、有肉-多肉植物專門店、以及中部經銷通路商-台中大里國光花市日晴光盆栽園負責人陶傑侖攜手合作，並簽訂策略聯盟，成為OURA品牌北部及中部經銷通路商。

敬祥科技總經理游宏昱表示，源自於對植栽的熱忱，「OURA」體認到在現代建築空間中種植盆景植物普遍面臨到光照不足的情況，因而著手研究具植栽補光功能同時兼顧空間美學的燈具產品，與喜愛各式植栽的生活家們一同點亮綠意生活Turn the green on。

OURA品牌廠內造景。圖／業者提供

游宏昱表示，OURA品牌不只跟大家談產品、也跟大家談生活、談綠化、談健康。近來常吸引了來自景觀、園藝界的專家分享各種植栽經驗與光照美學，希望能進一步與OURA團隊合作將綠意更適切的運用及發揮，並帶進日常生活中。其中備受矚目的還有來自台灣園藝盆栽界的浪人雕藝大師-蕭光哲(浪人，浪森師父)也親臨現場，希望透過燈光改造及藝術創作，為植栽提升觀賞價值。

游宏昱進一步表示，OURA擁有專利立體光照技術，突破傳統光照盲點，研發出專為植栽生長的立體光譜，能讓受光強度一致均勻；獨特的光源可變焦設計還能自行調控焦距，因應盆栽大小調整焦距及光照面積，讓盆栽從此不再需要為追逐陽光而不斷挪移；此外，更模擬最接近日光的波長，優異的光質讓植栽如獲生生不息的能量，得以自然生長。

「OURA」擁有專利3D均光照明技術，能讓受光強度更為均勻。圖／業者提供

在植物所需的光照中，紅光波段(610～720nm)與藍光波段(400～520nm)為影響綠色植物行光合作用的關鍵。以光譜曲線比較圖說明，白色光譜曲線為日光有效行光合作用的平均值，OURA的光譜曲線中紅光、藍光區的相對強度與PPFD (光量子通量密度)皆趨近日光的最大效能，提供植栽於室內生長所需的光照質量。

「OURA」擁有專利3D均光照明技術，突破傳統光照盲點，研發出專為植栽生長的立體光型，能讓受光強度更為均勻。尤其在植物所需的光照中，紅光波段（610～720nm）與藍光波段，（400～520nm）為影響綠色植物行光合作用的關鍵。



敬祥科技秉持著實踐居家綠化及心靈淨化的堅持，推出創新燈飾品牌「OURA」。其優異的光質讓植栽如獲生生不息的能量，得以自然生長，讓盆栽從此不再需要為追逐陽光而不斷挪移，備受國內外客戶青睞與肯定。

游宏昱表示，OURA 已在世界盆栽園藝享有指標地位的日本市場開始推廣，也開啟了和日本園藝界知名業者合作的里程碑。「OURA」光源設計除了專注於室內植栽補光照護外，更兼具了簡約、復古及現代風的特性，亦十分著重與室內環境風格的適用性與搭配性。光源採用如日光般的自然暖白光色調，不論是植栽補光或是空間照明，皆能自由搭配運用不受約束。

敬祥科技「OURA」智能光照照顧盆栽無微不至，游宏昱補充道，未來將整合LED燈、園藝、景觀三大體系合作， 讓室內植栽保持盎然活力，滿足綠意生活之餘，也為居家環境打造出風格獨具的光照美學、時尚空間與綠意景觀之健康生活環境新美學。