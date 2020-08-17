亞航公司獲民航局核頒「民用航空人員訓練機構許可證」證書

亞航公司(2630)附設 「航空維修訓練中心」 經民航局能量申請五階段審查合格，於8月17日假該公司台南廠區舉行授證儀式，由民航局副局長何淑萍授證，並與亞航公司董事長盧天麟共同為「亞航公司附設航空維修訓練中心」揭牌，亞航除了成為南台灣首家民航局核准CAA-147認證之航空維修人員訓練機構，也是以歐盟EASA規範之標準獲得認證的第一家航空維修訓練中心，可望進一步深化亞航營運動能。

亞航公司具悠久之航空維修歷史背景，為台灣重要之航空維修基地，基於秉持一貫重視航空維修人才培育之理念，為提升航空維修人員之基礎理論與專業知識並強化航機維修技術，以提供更高品質之航空維修服務及促進航空產業之發展，規劃附設航空維修訓練中心(Air Asia Technical Training-ATT)，以培育更多優質與具備競爭力之航空維修人才，可望達成「自訓自用、在地訓練、在地就業、在地服務」等多項目標。

亞航董事長盧天麟及民航局副局長何淑萍等，共同為亞航附設航空維修訓練中心揭牌。圖／黃全興

民航局副局長何淑萍表示，民航局對於亞航公司附設航空維修訓練中心的成立寄予高度厚望，亞航獲得認證，也象徵航空維修產業扎根台灣，更期待亞航未來在航空維修專業領域繼續發光發熱。

亞航公司董事長盧天麟表示，由衷感謝民航局大力協助亞航申設航空維修訓練中心。他說，亞航為獨立、專業之MRO，除持續擔負政府/軍用航空器維修外，近年民航機維修業務亦大幅成長，為確保維修品質、人員自訓自用，故成立航空維修訓練中心，訓練中心之規劃係依據05-02A民用航空人員訓練機構管理規則辦理，主要提供本公司維修人員及招募之新進維修人員培訓所需，或另案配合產學合作專案辦理之A1類基礎訓練課程，以提供人員基礎之航空器維修學識知識與技術。

亞航附設航空維修訓練中心軟硬體設施完善，均依民航局標準及歐盟EASA之規範建置，將在「標竿訓練、品質服務」(Talented Training Quality Services-TTQS) 之中心願景，培育優質航空維修人才，同時以「航空維修人才的培育者」(Aviation Training Trainer)為使命，培植具備競爭力之航空維修工程師，共同為台灣的航空維修產業奠定良好的基礎，以提供更高品質之維修服務與促進產業發展，同時以建構標竿課程的訓練環境來引導學習，並以持續提升教學品質的作為來落實維修訓練中心的服務，創造更多元的產業價值。