「2020玩聚場夏日藝術節」即將盛大展開

以「遊戲」與「聚集」為核心，「玩聚場Play Arts」從表演藝術出發，打造全民皆可參與的多元藝術場域。 隨著園區圍牆拆除，邁入第三年的「2020玩聚場夏日藝術節」，將展演作品自室內延伸至戶外空間，以「對眼｜變身」為題，創造觀與演的主動相遇。今年特意將大部分的演出放在空總中正堂外的草地，並邀請藝術家曾彥婷在草地上創作裝置作品「草地攻防戰」，讓草地上同時有舞臺、裝置、表演在發生，觀眾可以游擊式的參與藝術節 。

策展人林欣怡針對今年主題提出解釋，「玩」是一種特殊的互動，但好玩與共玩並不理所當然，一起玩需要一點勇氣和好奇。人們開始玩遊戲前會經歷一段互相打量的過程，我跟你合拍嗎？你為什麼會成為我的夥伴？與玩伴看「對眼」後，才會「變身」進入玩遊戲的階段，「對眼｜變身」的主題即是由這個「玩」的過程而生。本屆「玩聚場Play Arts」邀請眾多表演藝術團隊攜手創造精彩展演計畫。開幕演出《（不只是）野餐音樂會》在魔幻時刻拉開本屆大型活動序幕，王榆鈞與Cicada樂團悠揚的樂聲環繞整片草坪，無獨有偶工作室劇團的半身偶演員穿梭在群眾間，更有裝置作品「草地攻防戰」、「影子的歌」供闔家大小施展藝術想像。

此外，「玩聚場Play Arts」更考量不同年齡層參與者的文化背景與生活經驗，設計分齡共融的藝術體驗。親子可攜手沉浸在豐富的繪本閱讀區和塗鴉空間，也可漫步到榕樹廣場參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。另一方面由陶維均策劃的《空總有點熟》，透過收集過往曾在空總生活的故事，邀請諸多長輩獻聲分享各自精采的人生經歷，轉化成體驗式展覽供觀眾細細玩味，更舉辦跨世代工作坊，激盪青銀共創空間想像。

藝術節壓軸上場的閉幕演出是由星合有限公司策劃的當代馬戲刺激演出《釘孤枝熱血大亂鬥》，來自不同項目的各路雜耍好手將互相挑戰，展現高超技術與獨創性，所有觀眾手上的一票將決定誰能成為今年度的大亂鬥冠軍。

「2020玩聚場夏日藝術節—對眼｜變身」

日期：109年8月21-23日、8月29-30日

地點：空總臺灣當代文化實驗場C-LAB全園區（台北市大安區建國南路一段177號）

指導單位：文化部

主辦單位：空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

合作夥伴：酉鬼啤酒、簡單生活、和英文化