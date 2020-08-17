振興三倍券威力銳不可擋 店家銷售業績飆升大豐收

台中市大甲觀光商圈糕餅名店裕珍馨。洽詢電話：（04）26861759。圖／許俊揚攝

一掃新冠肺炎期間悶壞了的消費緊縮狀態，政府適時發放推出的振興三倍券所帶來的消費爆發力，許多店家都明顯感受到了！疫後隨著國旅大量觀光人潮的湧入、再加上各店家所推出的持三倍券消費特別優惠方案，三倍券威力銳不可擋，許多店家對三倍券所帶來的拉抬效益非常滿意，極為肯定政府的三倍券政策。

創立至今近70年的萬全馨食品，祭出滿千送價值150元豆干的三倍券優惠專案。洽詢電話：（04）26872369。圖／許俊揚攝

曾日收15萬元三倍券 商圈知名店家營收旺

台中市大甲觀光商圈主任委員許慈芸表示，三倍券在該商圈的使用率極高，三倍券剛推出初期，店家甚至可收到近四成的三倍券，對該商圈的營收有極大助益。許慈芸表示，除了在地客之外，該商圈假日外地遊客大量湧入時，所帶來的三倍券營收挹注更為明顯，平均商圈整體營收約提升三成左右。

阿聰師廟后店。洽詢電話：（04）26881366。圖／許俊揚攝

其中，遠近馳名的糕餅名店裕珍馨業績表現超驚人，曾經一天收到近15萬元的三倍券，挹注營收提升約三成；以肉製品聞名全台、創立至今近70年的萬全馨食品，祭出滿千送價值150元豆干的三倍券優惠專案奏效，曾經一天收到約1萬5千元的三倍券。

小林煎餅鎮瀾門市。洽詢電話：（04）26889868。圖／許俊揚攝

另外，如該商圈的阿聰師廟后店、小林煎餅鎮瀾門市、許德美百貨等店家，亦因三倍券帶來的效應而受益，業績表現均有顯著成長。許德美百貨更祭出持三倍券消費滿千贈價值400元的莉薇特麗化妝水、滿3千贈價值1,506元莉薇特麗旅行三件組等超級好康優惠，成功吸引買氣。

許德美百貨祭出持三倍券消費滿千贈價值400元的莉薇特麗化妝水、滿3千贈價值1,506元莉薇特麗旅行三件組等超級好康優惠。洽詢電話：（04）26872455。圖／許俊揚攝

彰化二水小鄉鎮 歡迎遊客持三倍券旅遊消費

彰化二水將於11月1日舉辦「戀戀二水跑水馬拉松」活動，歡迎遊客持三倍券前往旅遊消費，帶動小鄉鎮經濟成長。圖／彰化二水商圈提供

彰化二水商圈理事長劉炳賀表示，三倍券對於當地的營收挹注目前大都集中在二水鄉農會所經營的八堡圳農情館、購物中心、超市等場所，營收提升約三成左右。

大丘園休閒農場祭出持三倍券消費滿1,000元，贈送價值100元的無患子手工皂或薑黃粉（任選其一）。洽詢電話：0972-068158。圖／許俊揚攝

二水為以農特產品及休閒農業為主，是擁有豐富自然景觀的小鄉鎮，並有台灣最古老三大埤圳之一的八堡圳、碧雲禪寺、林先生廟、獼猴保護區等景點，除此之外，如大丘園休閒農場、水之鄉農場、老字號的彰農米糧等，都非常值得一遊，適合規劃一至二日遊的行程。

水之鄉農場為回鄉青農所經營，依季節變化種植有巨峰葡萄、蘋果絲瓜、栗子南瓜等，並有針對遊客推出的「絲瓜絡」體驗活動。洽詢電話：（04）8792352。圖／許俊揚攝

劉炳賀說，二水目前有許多回鄉青年以翻轉農業及帶入環保新概念從事農業生產，為在地的友善小農，這些族群若能有三倍券的挹注，將可使該產業活化甚至擴大。將於11月1日舉辦的「2020戀戀二水跑水馬拉松」活動，他非常希望也非常歡迎遊客持三倍券前往旅遊消費，除了可感受當地濃濃人情味之外，更可藉此協助二水在地友善小農的產品銷售，帶動這個小鄉鎮的經濟成長。