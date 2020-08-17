交通部觀光局藉線上展會 強力推廣安全深度旅遊

線上「國際會獎旅遊博覽會」（IT&CM China 2020 virtual event）已於8月5日正式落幕，因受新冠肺炎疫情影響，首次將3天的展會轉型為線上展會。交通部觀光局看準未來虛擬展會對於MICE產業的重要性，積極參與相關國際性活動，以即時獲取最新資訊。

雖然目前全球疫情尚未明朗，與會者仍藉由此次線上展的機會，相互交換目前各國當地情況，以及討論未來規劃。尤其此次臺灣在防疫上的表現，更讓許多來臺灣館洽談的買主印象深刻，稱許臺灣的旅遊安全良好形象，將在未來提案亞洲旅遊目的地時有極大的幫助，爭取成功的機率也大為提升，普遍看好疫情後臺灣的國際旅遊市場。而此次與觀光局洽談買主中，大多數詢問2021年6月後之行程，並提及希望能以結合當地特色文化的體驗行程為主，預估深度文化之旅將為未來發展重點之一。

博覽會開幕演講以「會獎和商務旅行的未來-數位化優先」為主題。會中提及，MICE業者在此時刻，應該積極整合線上與線下資源，抓緊MICE趨勢和發展方向，打造出最有價值的活動行銷模式，並積極經營數位化會獎和商務旅行。然而，亦有專家指出，虛擬活動在推出新產品、建立新人脈上或許幫助不大，重點只是在於維持客戶關係，雙方仍必須先建立互信關係，才有辦法在數位化環境下延續此聯繫，因此未來品牌的重要性將提高。

交通部觀光局為持續耕耘後疫情時代的國際觀光及商務客市場，此次委託中華國際會議展覽協會參與線上會展，與國際相關重要機構相互交流、維持聯繫，並推介臺灣整體獎勵旅遊會議產業。雖然疫情暫時阻礙了來往國際間的交通運輸，但數位科技的進步，卻開啟了人們交流的無限可能性，為旅遊市場開拓嶄新的篇章。