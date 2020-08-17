「泵浦容許耗用能源基準與能源效率標示及檢查方式」座談會

為因應政府「產業節能政策」擬推動泵浦能源效率管制，工業技術研究院受經濟部能源局委託執行「馬達動力機械效率管理政策執行與基準訂定研究計畫」進行泵浦能源效率管理研擬並舉辦座談會。本次會議主要係因應歐美新增泵機組(含電動機)管制內容，說明及討論國內容許耗用能源基準與能源效率標示及檢查方式、實施時程等議題，以利政府後續實施，座談會日期：8月27日(星期四) 上午10時30分、地點：集思交通部 國際會議廳(台北市中正區杭州南路一段24號3樓)，會議主持：工業技術研究院鄭詠仁組長。本次座談會報名方式：為便於籌備相關資料等事宜，敬請填妥報名表後，以下列方式報名：