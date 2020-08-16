美利達第四代REACTO銳克多公路車開啟全能型思維 正式亮相

高級自行車大廠美利達公司（9914）14日特別為今年大改款的「REACTO銳克多」新一代空氣動力型公路車（aero bike），在台北101的第88層高樓舉行盛大的新車發表會，當天除廣邀媒體外，也特別邀請到二位職業選手巫帛宏與盧紹軒共襄盛舉，精采詮釋REACTO銳克多第四代車款，且還有多位台灣知名單車網紅、業界代表等貴賓與會。

圖左起環台賽第一站藍衫盧紹軒、美利達國內業務部副總經理曾進城、台灣衝刺王巫帛宏、美利達行銷本部副總經理鄭文祥共同出席美利達第四代REACTO銳克多新車發表會。圖／美利達提供

以標榜超低風阻、追求極限速度的「aero bike空氣動力型公路車」是近10年來最蓬勃發展、最受全球注目的專業公路車系，而美利達第一代REACTO銳克多在2011年問世以來，此次發表的大改款銳克多已經邁入了第四代，而歷代的銳克多均獲歐洲專業媒體的極高評價，名列性能最頂尖的空氣動力車之列，最新的第四代REACTO銳克多也再度獲得國外專業媒體的讚揚與肯定。

圖左起為美利達REACTO銳克多第一代至全新第四代新車。圖／美利達提供

例如知名的英國專業媒體Cyclingnews試車手騎乘REACTO 400公里後，以銳克多在平路與上下坡均展現極為出色的綜合性能表示，這將是一款改變賽局的「game changer」，且德國公路車權威媒體「Tour」針對幾款最頂尖的空力車做了剛性、舒適性、重量的綜合量測評比，結果獲綜合評比第一的正是美利達第四代REACTO。

美利達副總經理鄭文祥指出，aero bike發展至今已到極為成熟階段，美利達主張新一代的空氣動力車不應只停留在追求更低的風阻，而是要打造更符合騎士整體需求的「all-rounder全能型」空力車，除了具備絕佳空氣動力性能基本條件外，還要兼具整體騎乘舒適性、操控穩定性及aero bike最弱的爬坡性能等，應面面俱到，這才是真正頂尖的新一代空力車。

他並強調，美利達希望帶給消費者更全面的軟體體驗，新車款也著重於設計及屬性，大幅提升騎乘舒適性，這也將是新一代空氣動力型公路車的最新發展趨勢。

鄭文祥並表示，美利達2020上半年銷售成績亮眼，但Q3因受到疫情影響，零件出貨較難導致交車延遲，Q4將會補足生產鏈，期許下半年銷售成績能再接再厲，未來也將持續透過美利達品牌，做為平台及象徵出海口，將台灣自行車品牌推向全球。