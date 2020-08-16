洛桑醫師香緹香水蓮花靜心體驗坊　別開生面

致力於將佛教醫學和西藏醫學整合融入生活推廣的洛桑加參醫師，和致力於推廣香水蓮花靜心生活的香緹，將認識十多年來這份彼此共同尊重大自然的敬仰，化作蓮花靜心體驗坊，分享推廣蓮花的美好與智慧。

香水蓮花體驗坊由國際心靈藝術家Claudia策畫整體活動內容，鑒於現代人身處多重壓力下，步調快速身心緊繃，蓮花體驗坊在洛桑醫師與香緹的討論中成型，活動整合東西方身心醫學主軸，以東方的香水蓮花大自然花朵為主體引導，活動入場的靜心儀式，用心服務與對待每位入場來賓，入場門口的兩位工作人員-蓮花天使請來賓入場時閉上雙眼3秒鐘祝福祈禱，每位來賓拿著蓮花天使遞送的香水蓮花，呼吸著空中灑落的特調複方香氣噴霧，融合了葡萄柚和檸檬果香，甦醒沉睡的感知，在入場前的短短幾秒鐘，嗅聞香氣先與自己內心連結，為蓮花體驗揭開序幕。

香氣振動透過嗅覺傳導喚醒身心的感知，體驗坊融合音樂治療，互動療癒舞蹈設計，蓮花畫夢與色彩解析等多感知的體驗策畫，引導身體感官逐步的敞開與心靈感知的開啟。

現代人身處多重壓力，香水蓮花體驗坊透過香氣振動、音樂治療、互動療癒舞蹈、蓮花畫夢與色彩解析，沉靜身心靈。圖／業者提供

洛桑加參醫師在活動中分享了和香緹相識10多年來的故事，透露自己診療時使用的香氣都是由Claudia香緹配製的，還幽默打趣的聊著和香緹這些年來因緣共創的互動與笑話，不僅透露了洛桑醫學的國際規劃願景與靜心中心的策畫已請Claudia著手進行，還把香緹為洛桑醫師客製化的蓮花香水，自己私人收藏的香氣無私的和來賓們分享，甚至親自為每位來賓點上蓮花香水，示範靜心使用方法。