萊爾富聯手車麗屋　搶自駕出遊商機

新冠肺炎疫情期間，民眾自駕出遊已蔚為流行新趨勢，看準此龐大商機，繼今年7月萊爾富攜手汽車百貨龍頭車麗屋於嘉義首次合作開店受到車主熱烈回響，15日又再度強強聯手於楊梅合作打造第2家「複合新店型」，讓更多民眾享受便利新生活方式。

開幕首日現場出現大批排隊人潮。圖／萊爾富提供

開幕當天，萊爾富與光仁中學一群努力、認真的慢飛天使擊鼓表演揭開序幕，萊爾富國際董事長汪亦祥、車麗屋百貨董事長卓豐閔共同邀請許多產業界菁英與議員，現場嘉賓雲集共同出席剪綵活動。現場還供應800盒醫療口罩供民眾採購，還祭出許多來店禮、會員禮、Line好友禮、打卡禮、競標禮、摸彩禮、商品優惠券等多項好康。萊爾富楊梅福羚店與車麗屋楊梅店不僅是汽車百貨，未來也是便利民眾生活的好厝邊。

萊爾富攜手車麗屋邀請光仁中學慢飛天使擊鼓表演。圖／萊爾富提供

瞄準廣大開車族的市場商機 萊爾富攜車麗屋共創雙贏

超商已是國人日常生活不可或缺的一環，依公平交易委員會8/7公布的調查資料，超商門市增加數108年較107年成長率為4.81％，自95年以來的最大增幅，而門市密度以108年底全國2,360萬人而言，平均每2,065人就有1家連鎖式便利商店，便利商店密集度逐年提高。

根據交通部公路總局統計資料，公路汽車客運的客運人數(人次)109年1-5月合計為40,609,158人數(人次)，已創下自90年以來的同期新低；而自用小客車新車領牌數109年1-6月合計為101,734輛，創下自106年以來的同期新高，由此可發現因疫情讓民眾減少搭乘大眾交通工具，改以自駕出遊的趨勢每日增加。因此瞄準廣大開車族的市場商機，萊爾富攜手車麗屋透過品牌合作創造雙贏。

汽車精品與民生用品產業看似衝突搭配，卻是相輔相成的組合，不僅滿足愛車男主人與顧家女主人一站購足概念，讓民眾在等待保養時，還可在萊爾富休憩，享受便利商店所提供的服務。萊爾富7月初首次與車麗屋於嘉義合作開店，獲得車主的肯定，單店來客日平均增加約110人，業績成長約10％。

民眾在車麗屋等待保養時，還可在萊爾富休憩，享受便利商店所提供的各項服務。圖／萊爾富提供

萊爾富董事長汪亦祥表示，開幕當日即創下300 餘筆訂單，期望能透過異業結盟能滿足顧客多元化需求，並創造更大效益。此次再度與車麗屋合作，利用雙方點數交換，擴大會員生態圈，目前車麗屋網站提供逾8萬種的汽車相關商品，可望能運用線上銷售、線下體驗，並與台亞石油合作共同打造區塊鏈生活圈，讓產業共好。

因應未來超商市場競爭激烈，萊爾富將持續進行異業合作，並共同分享品牌、顧客等資源，增加更多的市場競爭力，提升經營的附加價值，並提高顧客消費次數及消費單價，來帶動業績快速成長。