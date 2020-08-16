陽明春天首次參展 後疫情時代新文明新生活選對了 人與環境健康淨化升級

人文飲食 健康事業 源起2007年6月5日，陳健宏先生由葷轉素創辨陽明春天蔬食創作料理，起心動念不做葷食料理，不再做殺業的善念開啟了蔬食原食材創作料理走健康養生的經營理念，從餐桌上做到文創視覺 、味覺與客人體驗有藝術 、茶道 、綠藝 、新鮮冷榨油等藝文活動，感官體驗一間身心靈感動客人的餐廳。

2019年新冠肺炎疫情傳播全球喚醒了人類對於生命的無常成為全人類的命運共同體，大家應該更要意識到尊重生命平等更加需要一份敬畏的心重新思考吃對的食物與健康的關係。

2020年陽明春天延續天然健康理念，我們硏發團隊推出靈芝一系列的食品生技產品，來保健身體提升免疫力，有免疫力才能有競爭力，從新思考食物與健康的關係，從吃每一餐開始，舖墊出健康快樂新生活運動。

用心思考我們與食物的關係，文明新生活，尊重生命和諧飲食，食材選對了吃出健康，食物不時不食、純淨素、升級我們生命的每一天，人文健康事業是陽明春天始終如一的精神。

研發生技食品、健康飲食身心和諧幸福之本，陽明春天首次參加今年素食健康茶文化展覽

8月21日星期五上午10:00至下午18:00至星期一8月24日世貿一館展出位置B1 311，

特別感謝您長期對我們理念的愛護與支持。

讓我們重新思考每一餐與食物的關係您吃對了嗎？

影片提供/人間福報

https://youtu.be/jF-c6BuvD9E