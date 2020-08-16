家扶基金會70周年慶 總統蔡英文蒞場見證致詞勉勵

家扶基金會15日隆重舉辦「好家 再有你」70周年慶祝茶會暨台中扶幼新館落成啟用典禮，特別邀請到總統蔡英文及台中市長盧秀燕、多位立委、議員與各界善心人士一同見證70年不變的承諾，家扶以秉持著「哪裡有需要，家扶就在那裏」的精神，服務深入台灣368個鄉鎮和海外35個國家，翻轉海內外50多萬名孩子的生命困境，也在社會大眾支持下，踏著穩健步伐走過世代更迭，持續創新服務、精進社工專業，無私致力於台灣和世界各地兒童及家庭福祉，讓服務枝枒遍及每一個需要的角落。

家扶基金會台中扶幼新館正式落成啟用。圖／陳仁義

家扶基金會董事會團隊圖左起為何素秋執行長、董事林瓊嘉、陳正德、蔡敏文、黃坤益、常務董事董劉炳榮、董事長趙犁民、常務董事陳靜夫、張信次、董事鄭麗珍、官有垣、劉邦富、蕭文龍、林永發。圖／家扶基金會提供

活動中，家扶基金會董事長趙犁民特代表家扶向蔡英文總統致贈「蓬勃」布畫，該手作布畫是由花蓮家扶幸福小舖的媽媽們親手製作，透過丹寧布縫製8種類型的多肉植物，一針一線呈現台灣相互融合的族群文化，象徵希望和愛在這片土地生生不息，共同迎接豐盛蓬勃的明天。

家扶董事長趙犁民（圖左）向總統蔡英文致贈「蓬勃」布畫，象徵希望和愛在這片土地生生不息，共同迎接豐盛蓬勃的明天。圖／陳仁義

總統蔡英文致詞時表示，肯定家扶長年以來對兒少福利與照護的投入及推動的付出，未來也將對兒少福利與權益等各項政策進行滾動式修正。圖／陳仁義

家扶基金會慶祝70周年慶，總統蔡英文、台中市長盧秀燕皆到場表示祝賀。圖／陳仁義

總統蔡英文表示，過去70年來台灣在家扶基金會的努力下，促進兒少權益福利的發展，因為家扶的付出，台灣和世界有了美好的連結，她並呼籲，國人要重視兒少保護，要用愛串連世界兒童的微笑，幫助孩子平安長大。

家扶基金會董事長趙犁民。圖／陳仁義

家扶基金會董事長趙犁民說，因應時代變遷，家扶一直走在最前面，從關注國內弱勢孩子與家庭、社區，拓展到國際服務，面對新型冠狀病毒（COVID-19）的險峻情勢，家扶仍持續提供最適切的服務，堅持與海內外兒童及家庭並肩前行，超過半世紀的歲月軌跡，是社會源源不斷的愛心累積而成。

趙犁民表示，家扶70年來，首先要感謝政府部門、全國各地扶幼委員會、國際社團、民間企業、熱心人士的支持，以及蔡敏文建築師事務所、全體董事、扶幼館建館小組與家扶同工的努力，也由於有大家的參與與支持，讓這個新館啟用典禮更具有意義。

他並表示，2020年適逢家扶70週年，1950年家扶基金會開始在台灣服務，從3名員工以牧師住家為起點，逐步發展迄今，已翻轉50多萬名國內外孩童的生命，家扶承載著對扶助兒童及家庭的承諾、社會大眾的責信，以「哪裡有需要，家扶就在那裡」的使命責任，提供弱勢兒童及其家庭整體性的服務。未來，將持續傳承家扶精神、永續發展，並將大家的愛傳遞到世界每一個角落。

擔任家扶認養人多年的台中市長盧秀燕也應邀到場致詞，感謝及嘉勉家扶協助弱勢兒少們勇敢邁向希望，奮力向上。圖／陳仁義

台中市長盧秀燕頒贈感謝牌給家扶後援團隊成員，感謝他們長期以來對兒少的關懷與大愛奉獻。圖／陳仁義

台中市長盧秀燕頒贈感謝牌給家扶後援團隊成員，感謝他們長期以來對兒少的關懷與大愛奉獻。圖／陳仁義

家扶董事長趙犁民頒贈感謝牌給家扶後援團隊成員，感謝他們長期以來對兒少的關懷與大愛奉獻。圖／陳仁義

台中市副市長黃國榮（圖左三）頒贈感謝牌給家扶後援團隊成員，感謝他們長期以來對兒少的關懷與大愛奉獻。圖／陳仁義

家扶基金會深耕台灣已70年，從創辦初期接受外國善心幫助到成為獨立自主的兒童福利機構，行有餘力將善的種子扎根海外，扶幼助人的價值一直是家扶前進的力量，透過全台24所家扶中心，讓服務深入台澎金馬每一個地區，以服務零缺口為信念，首創一對一認養制度、積極維護兒少福利與權益，且連署宣導4月28日為兒童保護日，喚起社會大眾對兒童保護的關懷，期待達到「零兒虐」目標。

國際服務方面，家扶已設置了蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨、約旦和菲律賓等7所海外服務據點，克服語言、地理環境和文化差異，為國際兒童與家庭建構安全健康的成長環境，讓世界看見台灣人的愛心，展現愛無國界的真諦。