中研講堂「奈米疫苗」尬「抗疫王爺」講座鹿港登場 聽眾爆滿座無虛席

中央研究院舉辦的跨縣市科普演講「中研講堂」，今（15日）假鹿港文創會館國際會議廳登場，第一場次由常聘副研究員（生物醫學科學研究所）胡哲銘主講「受病毒啟發之奈米科技：奈米疫苗在感染病防治以及癌症免疫之應用」；第二場次由特聘研究員（近代史研究所）康豹主講「疾病、鬼神、受難與罪惡：臺灣王爺信仰面面觀」，講座同步線上直播，中央研究院院長廖俊智並親自出席致詞，現場聽眾爆滿、座無虛席。

中央研究院院長廖俊智親自出席致詞。

中研院為了以最「接地氣」的方式和民眾分享基礎科學研究成果，自2018年起，深入全臺多個縣市舉辦科普演講，活動開跑以來，民眾反應熱烈，因而持續舉辦。COVID-19疫情改變人類社會，有人寄望疫苗解決醫學困境，有人求助信仰度過生活難關，人類一次次大戰疾病，究竟發展出哪些抗疫手段？今日登場的講座主題皆與疫情有關，希望藉此開啟大家對於科學知識的興趣，以全新視野看待世界。胡哲銘從生命科學角度出發，分享中研院如何利用奈米技術「模仿病毒」製作疫苗。康豹則從人文社會科學角度分析，當人類面對疾病肆虐時，如何發展信仰儀式安定民心。

講座現場聽眾爆滿、座無虛席。

主講者之一的胡哲銘，主要關注奈米科技在生物醫學上的應用，包含強化現有藥物與疫苗製劑，達到更高的效能與安全性，以及研發新型奈米製劑，治療心血管疾病，癌症和傳染病。胡哲銘曾獲科技部未來科技突破獎、中華民國生醫材料及藥物制放學會傑出年輕學者獎等獎項。根據2019年統計，其研究成果在同一學科領域中被其他研究者引用的次數排名高居全球前1%。今年初COVID-19疫情爆發時，中央研究院與國內學研單位共同籌組COVID-19合作平台，由胡哲銘擔任疫苗協作子平台召集人，投入疫苗研發。

另一講者康豹，研究領域包括近代中國和臺灣的宗教社會史，擅長以跨學科的方法綜合歷史文獻和田野調查，期研究成果不僅發表在許多學術期刊，更出版《台灣的王爺信仰》、《染血的山谷——日治時期的噍吧哖事件》及《從地獄到仙境－漢人民間信仰的多元面貌（康豹自選集）》等專書。康豹2019年在中研院科普演講大受好評，今年再度應邀，分享人類面對疾病肆虐時，如何發展信仰儀式安定民心。

該講座體貼無法親臨參與的民眾，可至中央研究院臉書、Youtube頻道收看現場直播影片。

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