勝慈基金會成立社福數位化公益基金會平台

財團法人台北市勝慈社會福利基金會13日於松山文創園區舉辦成立記者會暨公益聯展。該基金會以協助社福團體運用「數位行銷」資源為目標，成立「數位化公益網路平台」，讓社福團體透過數位轉型進而永續經營。

勝慈社會福利基金會也透過數位行銷方式，讓企業能關注並瞭解社福團體的需求，進而協助企業與社福團體媒合，完成企業CSR志業。此舉受民意代表及工商各界共襄盛舉，包括立法委員蔡適應、國教署署長彭富源、高教司長朱俊彰及多位企業界貴賓皆到場支持。

勝慈社會福利基金會創會董事長林上紘表示，「勝慈目標希望能成為受各界信賴的平台，透過「社福數位化」吸引更多的年輕熱血加入並引起共鳴，讓更多社福團體能夠被社會大眾所瞭解。透過勝慈來參與整個專案的發起，使勝慈嚴選與企業合作的每個計劃都能做到『資源涓滴不漏，圓滿補足到百分百的程度送達受贈單位』，讓勝慈陪伴這些需要幫助的社福團體，也為企業將CSR企業社會責任之效益最大化。」。

教育部國教署署長彭富源亦在致詞時表示，「勝慈已與教育部合作，協助對弱勢族群青少年孩童的補助，不因教育水平的落差而衍生社會不公，讓台灣有善的循環。」對於該基金會扶持弱勢族群教育的理念，非常贊同。

勝慈的「社福數位化」以B to B to C模式，提供社福團體或個人志工數位⾏銷與媒體資源，藉由增加其知名度，讓行善的愛心被社會的資源關注，使他們更有⼼⼒去救助需要的個案。