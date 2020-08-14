依瀾 Inner Sea Spa頂級客層的最愛 打造五星級飯店等資深芳療師團隊

依瀾 Inner Sea Spa 集結講師級、五星級飯店等資深芳療師團隊，風格手法皆屬一時之選。在這裡只有體貼細膩的服務、真誠自在的互動，沒有推銷課程產品的壓力，讓人真正享受到賓至如歸、身心全然放鬆的氛圍。

依瀾的老師們深具職人精神，都會持續進修各種知識如：精油、人體、按摩、心靈，無論是療癒型SPA或是運動按摩等級的修復SPA，在這裡都能找到最適合的老師。

環境清幽雅緻，位於交通便利的忠孝敦化，同時兼顧頂級客層對於靜謐與隱私的需求，是隱身東區的精品芳療SPA。

依瀾芳療秉持著：芳療是幸福的呈現，滋潤性的觸覺饗宴！所以，我們的芳療師夥伴們具備：東西方按摩手法X藝術美學X以人為本的初心，這些特質是獨特性與長時間累積的結果，無法快速複製與發展。

《芳療師亮點》

負責人 Samantha 本身是講師級芳療師，長期出國進修、學習世界各地的按摩。比如：Kahuna 夏威夷式按摩、泰式按摩、傳統中醫等，整合出深具療效又優美流暢的療程。

Kahuna 夏威夷式按摩的特色是：海浪般的長推、大面積的包覆手法、流暢性的節輳，這三者間行雲流水般的相互運用，起承轉合的拿捏，是芳療師在按摩與藝術中的最高境界。呈現出淬煉後的精華，給每一位來到依瀾芳療的貴賓。