依瀾 Inner Sea Spa頂級客層的最愛 打造五星級飯店等資深芳療師團隊

依瀾 Inner Sea Spa 集結講師級、五星級飯店等資深芳療師團隊，風格手法皆屬一時之選，在這裡只有體貼細膩的服務、真誠自在的互動，沒有推銷課程產品的壓力，讓人真正享受到賓至如歸、身心全然放鬆的氛圍。

依瀾的老師們深具職人精神，都會持續進修各種知識如：精油、人體、按摩、心靈，無論是療癒型SPA或是運動按摩等級的修復SPA，在這裡都能找到最適合的老師。

環境清幽雅緻，位於交通便利的忠孝敦化，同時兼顧頂級客層對於靜謐與隱私的需求，是隱身東區的精品芳療SPA。

依瀾芳療秉持著：芳療是幸福的呈現，滋潤性的觸覺饗宴！所以，我們的芳療師夥伴們具備：東西方按摩手法X藝術美學X以人為本的初心，這些特質是獨特性與長時間累積的結果，無法快速複製與發展。

前五星級飯店酒店資深芳療師 Joy 表示，現代人對於按摩的要求，早已超越了單純放鬆身體，更期望能釋放心靈上的壓力。芳療師在發掘大大小小的酸痛點的同時，務必要以溫暖、柔和的雙手達到無痛舒緩的效果，搭配照護良好的手部皮膚，柔滑的膚觸能在微酸微痛之間，帶來撫慰的療癒感受。

Joy 認為，峇里島風的細膩手法，與中式經絡的穴點加強效果結合，能使按摩既舒服又有效，完全滿足現代人身心一次同時放鬆的期待。被客人形容「光是手放著就好舒服」的Joy 笑稱，芳療師的功力要長期養成，除了技術手法以外，傾聽的能力、注意客人的呼吸和情緒狀態，缺一不可，如此手法的效果才能發揮到極致。

她期待的，是在依瀾SPA以一期一會的心情，讓貴賓在一呼一吸之間悄然釋壓，達到身心的平靜。