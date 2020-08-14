9國駐台代表齊聚桃園為聖帝公慶生

陣頭文化變國際亮點

桃園市長鄭文燦13日邀請外國使節前往大溪參加2020大溪大禧關聖帝君聖誕活動，體驗手作木藝、觀賞社頭表演、遶境文化，品嘗大溪在地美食，讓與會的駐台代表親身參與桃園百年廟會慶典，鄭市長說，關聖帝君聖誕被大溪人視為第二個過年慶典，連續舉辦3年的「大溪大禧」盛況空前，過去也曾邀請日本、馬來西亞的表演團體前來，今年遇到武漢肺炎，改邀請駐台代表到現場體驗僮仔、抬轎，木器手作，體驗在地文化，在大溪老街修復後的百年古宅中品嚐大溪家常菜「吃豆干做大官」。

駐台使節親身體驗鑽轎底的震撼經驗。

鄭文燦說，桃園大使日曾安排多類型的非官式參訪，包括捷運、棒球，到今日讓代表們體驗神將文化，他也強調，陣頭是在地獨有的文化與記憶，希望將陣頭文化及廟會活動變成國際宣傳亮點，讓「大溪大禧」慶典成為外國人也可共襄盛舉的國際藝文盛事，澳洲代表、紐西蘭代表、日本副代表、韓國副代表等各國大使熱情響應體驗太子基本步練習圖解、抬轎、鑽轎底，代表們對於社頭文化體驗印象深刻，表示在台灣從來沒有體驗過，覺得新奇有趣；此外，在大溪古宅品嘗特色菜餚，也在用餐過程中了解台灣早期建築特色，進一步認識古宅修復過程。

三太子表演讓駐台使節們感覺非常新奇有趣。

桃園市府秘書處長顏子傑說，日前外交部邀請25國駐台使節同遊桃園大溪，品嚐豆干美食、遊覽石門水庫，活動大獲好評，顏處長說今日特別邀請當天沒有前來的駐台代表到大溪感受小鎮風情，「桃園大使日」結合百年廟會活動與在地獨有慶典，安排參與廟會遶境等行程，讓外賓感受台灣民情，發掘更深層的桃園文化底蘊，顏處長進一步說明，桃園過去每一年受邀參加友好城市「成田傳統藝能祭」活動，將大溪社頭的廟會表演文化帶至國外深獲喜愛，未來也希望與新聞處、文化局、觀光局共同合作，讓「大溪大禧」成為國際級的祭典，成為台灣的「青森睡魔祭」、「成田祇園祭」，顏處長也提到，體驗傳統節慶也做好防疫工作，落實「防疫新生活運動」，佩戴口罩、勤洗手，讓外國朋友來桃園吃得開心、玩得安心。

鄭文燦市長邀請駐台使節前往大溪參加2020大溪大禧關聖帝君聖誕活動，體驗手作木藝。

昨日包括桃園市長鄭文燦、桃園市府秘書處長顏子傑；外賓澳洲辦事處代表高戈銳、日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明、駐台北韓國代表部副代表洪淳昌、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍、紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、泰國貿易經濟辦事處代表通才、泰國貿易經濟辦事處副代表陸譽升、法國在台協會主任公孫孟、美國在台協會政治官黃光杰及澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希均一同參加。