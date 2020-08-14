台灣精品辦理東亞國際通路煉金術 剖析市場變動

新型冠狀病毒全球擴散，影響全球經濟發展及消費市場變化，經濟部國際貿易局與外貿協會，於8月13日辦理「台灣精品東亞國際通路煉金術剖析」，邀請台灣精品於日本、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓共5國合作通路，以及雅加達台灣貿易中心主任林立凱、吉隆坡台灣貿易中心主任蕭春雁、馬尼拉台灣貿易中心主任陳明淵，分別以現場及跨海連線方式，分享與台灣精品合作內容，以及各國通路市場於後疫情時代的變化，現場約40位業者出席，互動熱烈。

外貿協會吳俊澤處長致詞時表示，今（2020）年上半年許多國家面臨封城、實體通路關閉狀態下，企業銷售也受到影響，台灣精品在10個重點市場都有布建通路，包含實體通路與電子商務，此刻正是鼓勵企業將得獎產品於通路販售的最佳時機，希望企業藉此說明會，進而評估與通路商合作的可行性。

台灣精品日本市場與日本樂天Rakuten合作，邀請台灣樂天市場股份有限公司經理徐志忠出席，分享企業如何提升「台灣精品銷售專區」的曝光，有效引導日本消費者導流至商家品牌頁面，專區已有28家企業上架產品，包含稻穗的便攜式、免耗材個人專屬空氣淨化器、寶熊漁具的索爾XT紡車式捲線器。

由於疫情關係，馬來西亞、印尼及菲律賓通路商採線上方式與大家見面，此三國通路屬性以資通訊產品為主，台灣精品與馬來西亞通路Brightstar Computer合作第二年，業務經理Wink How表示今年儘管實體店面受到封城影響，電商業績每月穩定成長，明（2021）年也計畫徵集居家產品、運動休閒等產品做實體展示店，線上進行銷售。

出席貴賓合影：PChomeSEA郭宏琪經理（右起）、外貿協會吳俊澤處長、台灣樂天市場徐志忠經理及外貿協會林少暉副處長。圖╱外貿協會提供

印尼通路PT. Masterdata Digital Cyberindo與台灣精品合作，銷售品牌包含Edge-core（鈺登科技）、D-Link（友訊科技）等資通訊產品，Andi Tanudiredja介紹除了販售外，店面也不定期舉辦論壇、工作坊或產品發表會，讓更多印尼消費者認識台灣精品得獎產品。

台灣精品另透過PChomeSEA布局泰國通路，於台灣館中打造「台灣精品專區」，會中郭宏琪經理也提到台灣館的暢銷排名，以2019年為例，分別為居家生活、資通訊及美妝產品。

菲律賓市場與當地擁有80家店面的PC Express合作，副總裁Jesse Leander D. Tan表示，菲律賓目前採一般型社區隔離政策，店面關閉產生新的購物習性，由於菲國人民上網時間長，消費者透過臉書市集（Marketplace）、Viber通訊軟體接單下單，線上付款後，商品由機車快遞親送到府。

出席活動企業中，創意興業表示，說明會能同時了解各國市場最新資訊，收穫良多，該公司目前已與台灣精品日本及印尼通路配合，希望能藉此機會增加與泰國及馬來西亞通路合作機會；圓剛科技今年透過外貿協會成功牽線產品上架菲律賓通路，接下來也將瞄準印尼及馬來西亞，進一步洽談合作以提升產品於當地的曝光機會。