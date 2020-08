足甘心！ F.C Vikings足球隊「挺昇而出」表謝意

全球疫情持續擴散,國際觀光產業未見復甦,免稅產業受疫情影響甚鉅,為能維持營運機會並妥善照顧數千名員工生計,昇恆昌不僅加強數位服務新增宅配網服務與線上直播銷售,更於全台舉辦移地特賣。今(14)起於淡水禮萊廣場舉辦連續10天移地銷售特賣活動,開場由技壓歐洲的菁英青少年足球隊F. C. Vikings表演單人與雙人花式足球炒熱人氣,這不僅是以行動表達對昇恆昌過去長期贊助的感謝,為昇恆昌加油打氣,也讓這場特賣活動感受到濃濃情意!

昇恆昌對於公益贊助向來不遺餘力,包括國內外急難救助、長者照護、偏鄉教育、關懷弱勢團體、環境保育等等,曾經幫助過的運動選手與團體也不計其數。其中F. C. Vikings足球隊由臺北市立太平國小、重慶國中、大理高中三校足球校隊組成,球隊中有許多孩童來自清寒或是單親家庭的普通班體育生,自2017年開始,昇恆昌就持續贊助F. C. Vikings足球隊出國比賽經費,參加有世足賽球星搖籃之稱的丹麥邦比盃,球隊也於2017年奪得丹麥邦比盃C組冠軍!2018年應世足賽之熱,邀請F. C. Vikings足球隊到桃園國際機場表演花式足球,之後更請到台灣隊長陳柏良與球員們藉由友誼賽吸取更多足球秘技,昇恆昌透過持續關懷與實際投入資源,幫助具有發展潛力的選手,不再受到資源缺乏抑或是環境限制,無後顧之憂的挑戰更高層次的運動殿堂。

今年受到新冠肺炎影響,F. C. Vikings足球隊原訂前往日本參加交流賽與丹麥邦比盃的計畫被迫取消,得知免稅產業處境艱難,為感謝昇恆昌過去三年的鼎力相助,主動聯繫希望能在昇恆昌需要幫助的時候盡棉薄之力。球隊隊長陳亭皓表示,球員們花了兩周時間排練,將足球特技結合街舞動作,精心準備三場「挺昇而出」花式足球表演,藉此表達心中感謝之意,由20位足球小將身穿隊服輪番上陣,以單人與雙人隊伍表演花式足球,吸引人潮圍觀,現場民眾驚呼連連。球員洪偉翔感性地說,高中畢業後原本打算到工地或是餐廳打工維持生計,減輕家中經濟負擔,感謝昇恆昌贊助大學學費,讓他可以兼顧學業,也能繼續追逐足球夢。

球員們一連串活力十足的表演為昇恆昌加油打氣,昇恆昌也特別頒發感謝狀予F. C. Vikings足球隊,昇恆昌公共事務室經理曹惠鈞表示,很感謝教練與球員們有這樣的一份心,在我們需要幫助的時候挺昇而出,真的是足甘心!表演結束後,小小足球員們與昇恆昌的營業員在活動入口齊喊:「歡迎光臨!」,熱情地為連續10日的移地銷售特賣活動揭開序幕。

昇恆昌長期善盡企業社會責任,一向為善不求回報,持續以善的正能量回饋社會,這次F. C Vikings足球隊小將們藉精彩表演回饋昇恆昌過去的灌溉,串起善的循環,讓愛延續下去。

昇恆昌移地銷售特賣活動-淡水禮萊廣場

活動時間:2020.8.14 (五) 14:00-20:00、2020.08.15(六)~2020.8.23(日) 11:00-20:00

活動地點:滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場(新北市淡水區中正路一段2號1樓)