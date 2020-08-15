足甘心！ F.C Vikings足球隊「挺昇而出」表謝意

全球疫情持續擴散，國際觀光產業未見復甦，免稅產業受疫情影響甚鉅，為能維持營運機會並妥善照顧數千名員工生計，昇恆昌不僅加強數位服務新增宅配網服務與線上直播銷售，更於全台舉辦移地特賣。今(14)起於淡水禮萊廣場舉辦連續10天移地銷售特賣活動，開場由技壓歐洲的菁英青少年足球隊F. C. Vikings表演單人與雙人花式足球炒熱人氣，這不僅是以行動表達對昇恆昌過去長期贊助的感謝，為昇恆昌加油打氣，也讓這場特賣活動感受到濃濃情意！

昇恆昌對於公益贊助向來不遺餘力，包括國內外急難救助、長者照護、偏鄉教育、關懷弱勢團體、環境保育等等，曾經幫助過的運動選手與團體也不計其數。其中F. C. Vikings足球隊由臺北市立太平國小、重慶國中、大理高中三校足球校隊組成，球隊中有許多孩童來自清寒或是單親家庭的普通班體育生，自2017年開始，昇恆昌就持續贊助F. C. Vikings足球隊出國比賽經費，參加有世足賽球星搖籃之稱的丹麥邦比盃，球隊也於2017年奪得丹麥邦比盃C組冠軍！2018年應世足賽之熱，邀請F. C. Vikings足球隊到桃園國際機場表演花式足球，之後更請到台灣隊長陳柏良與球員們藉由友誼賽吸取更多足球秘技，昇恆昌透過持續關懷與實際投入資源，幫助具有發展潛力的選手，不再受到資源缺乏抑或是環境限制，無後顧之憂的挑戰更高層次的運動殿堂。

今年受到新冠肺炎影響，F. C. Vikings足球隊原訂前往日本參加交流賽與丹麥邦比盃的計畫被迫取消，得知免稅產業處境艱難，為感謝昇恆昌過去三年的鼎力相助，主動聯繫希望能在昇恆昌需要幫助的時候盡棉薄之力。球隊隊長陳亭皓表示，球員們花了兩周時間排練，將足球特技結合街舞動作，精心準備三場「挺昇而出」花式足球表演，藉此表達心中感謝之意，由20位足球小將身穿隊服輪番上陣，以單人與雙人隊伍表演花式足球，吸引人潮圍觀，現場民眾驚呼連連。球員洪偉翔感性地說，高中畢業後原本打算到工地或是餐廳打工維持生計，減輕家中經濟負擔，感謝昇恆昌贊助大學學費，讓他可以兼顧學業，也能繼續追逐足球夢。

球員們一連串活力十足的表演為昇恆昌加油打氣，昇恆昌也特別頒發感謝狀予F. C. Vikings足球隊，昇恆昌公共事務室經理曹惠鈞表示，很感謝教練與球員們有這樣的一份心，在我們需要幫助的時候挺昇而出，真的是足甘心！表演結束後，小小足球員們與昇恆昌的營業員在活動入口齊喊：「歡迎光臨！」，熱情地為連續10日的移地銷售特賣活動揭開序幕。

昇恆昌長期善盡企業社會責任，一向為善不求回報，持續以善的正能量回饋社會，這次F. C Vikings足球隊小將們藉精彩表演回饋昇恆昌過去的灌溉，串起善的循環，讓愛延續下去。

昇恆昌移地銷售特賣活動-淡水禮萊廣場

活動時間：2020.8.14 (五) 14:00-20:00、2020.08.15(六)~2020.8.23(日) 11:00-20:00

活動地點：滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場(新北市淡水區中正路一段2號1樓)