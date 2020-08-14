全聯實物銀行物資捐贈照顧弱勢

桃園市長鄭文燦今（14）日上午前往全聯福利中心桃園天祥店，出席「我們與愛無距離」109年全聯實物銀行物資捐贈暨一日企業志工活動，帶領陪讀班小朋友學習六大食物營養及攝取，並致贈感謝獎牌，表達對全聯慶祥慈善事業基金會嘉惠市內弱勢族群的謝意，鄭市長表示本市安家實物銀行是媒合愛心捐贈物資的平台，與全聯企業合作已久，今日「財團法人全聯慶祥慈善事業基金會」捐贈市值150萬元的成人尿布及奶粉等物資，市府會將物資妥善發送至中低收入戶、近貧家庭、新貧家庭、關懷據點及社福機構等需求處，給予弱勢家庭更大溫暖和幫助，未來也將加強建立完整的社會救助體系，讓物資發送更有效率，讓愛的傳遞更無距離。

鄭文燦指出，本市安家實物銀行接受企業、團體或善心人士捐贈白米、麵、油、罐頭、尿布等生活物資，結合民間公益團體，以公私協力方式於13行政區設置20間實物銀行社區分行，其中包含2家實體物資銀行，以及與60處民間團體攜手合作成立物資發放站，成為媒合愛心捐贈物資的最佳平台，另外他也提到明（110）年起將運用社會住宅陸續增加4家實體物資銀行，並持續擴增桃園實物銀行服務範圍，另也提供「感心生活券」及「愛心餐食券」等餐券服務，以更多元友善的協助，就近照顧更多弱勢家庭的基本餐食需求，歡迎有意捐贈物資的各單位和民眾，與本市安家實物銀行聯繫（專線電話：03-3350628），一起共襄盛舉，充實安家實物銀行物資，照顧更多弱勢家庭。

全聯實業總經理蔡篤昌表示，全聯是全民的超市，與桃園市合作的緣分自6年前開始，首先以全聯愛心福利卡與社會局合作，近幾年則以實物銀行捐贈方式關懷弱勢家庭，並於107年推動惜食專案，提供更多元的福利服務，盼取之社會、用之社會，同時也呼籲各界企業和民眾，有錢出錢、有力出力，為弱勢家庭盡一份心力，今日包括市府社會局長鄭貴華、桃園區長陳玉明、全聯實業總經理蔡篤昌、全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君、全聯實業營業部處長桃竹處陳建良等均一同出席活動。