2020年金融科技研習營8/20(四)元智大學舉辦

駕馭科技、智創金融

首度在元智大學舉辦的「2020金融科技研習營」預定於2020/08/20(四)隆重登場，本次研習營以「駕馭科技、智創金融」作為主題，邀請國內頂尖科技領域學者、金控集團、及高科技企業高管親臨營隊開講，開啟我國金融業成功邁向金融科技發展的新紀元。

鑒於第四次工業革命已在全球迅速催生各個產業的升級與轉型，金融業更是重中之重。因此，我國金融業者想要迅速登上「銀行4.0」(Banking 4.0)的目標，已全力佈局與推動數位轉型(Digital Transformation)，期立足於全球金融產業競爭的制高點。顯然，開展金融科技成為傳統金融業於數位轉型時的唯一策略性選項。為因應此一趨勢，元智大學秉持一貫積極創新的精神，於此次舉辦的「2020金融科技研習營」將提供青年學生零距離感知金融科技魅力的機會，鼓勵青少年勇於追求夢想，讓「夢想啟動創新、科技實現夢想」。

「2020金融科技研習營」旨在激發青年學生對科技的興趣，從中培養青年學生的科學精神、創新思維、與實踐能力。同時，主辦方也期望憑藉元智大學在數位科技的領先優勢，引導及培養青年學生成為數位科技時代的領航員。研習營將帶領青年學生參觀與體驗元智大學重點實驗室的研發成果、邀請名師在專題講座中開展科學探究之旅，幫助青年學生播下科技種子，放飛青春理想。

一、指導單位：行政院勞動部勞動力發展署

二、贊助單位：冠中教育科技股份有限公司

三、主辦單位：元智大學、台灣新經濟發展學會

四、協辦單位：

兆豐金控、元大銀行、工商時報、捷鎏科技股份有限公司、桃園縣蔬菜商業同業公會、二四二八有限公司、Oxmag區塊誌、台灣金融發展協會

五、承辦單位：元智大學管理學院

六、舉辦時間：2020/08/20(四) 08: 30~16:00

七、地點：元智大學彥公廳

八、指導及贊助單位貴賓：

1. 勞動部勞動力發展署主任 蔡文興

2. 冠中教育科技股份有限公司CEO 李盈欣

九、 活動舉辦單位代表嘉賓：

1. 元智大學副校長 林志民

2 兆豐金控 副總經理兼發言人 林瑞雲

3.桃園縣蔬菜商業同業公會理事長 何建中

4.台灣新經濟發展學會秘書長 吳中

5.二四二八有限公司總經理 趙新民

6. Oxmag區塊誌社長 王學治

十、主旨演講嘉賓：

1.元智大學「智慧生產與管理創新研究中心」主任 蘇傳軍

2.元智大學「生技醫療及健康照護創新研究中心」主任兼電通學院副院長 陳敦裕

十一、 與談貴賓暨主持人：

產業界：捷鎏科技股份有限公司 執行長 沈亦中

元大銀行數位金融部 資深經理 李承冀

台北金融研究發展基金會專聘講師 許秀菁

台灣金融發展協會副理事長 林昌興

國泰人壽高級理財規劃顧問 陳幼真

十二、與會嘉賓：全國各高中資優同學120人



金融科技研習營議程：