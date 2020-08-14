邱揮立榮膺展覽暨會議公會理事長

中華民國展覽暨會議商業同業公會（TECA）於8月10日假臺北國際會議中心，召開第五屆第一次會員代表大會，舉行第五屆理監事選舉，臺北世界貿易中心處長邱揮立榮膺理事長，銓連股份有限公司總經理林毓桂當選常務監事。

會員代表大會選出邱揮立、杜承華、王崑池、周祖誠、劉致堯、涂宇欣、黃世政、楊志中、吳菁正、張瑞鈴、邱文良、郭俊麟、陳華卿、黃偉豪、龔姿安、翁瑀、劉櫻惠、陳森昇、李慎修、唐立成、潘瑞蓮、宋全娟、呂溪賓、楊聖乙、曾淑芳、周孝慶、黃建林等27位理事，以及劉苑玲、陳志明、張儷瀞、唐嘉蔚、陳俊杰、林莉萍、時醒華等7位候補理事；並選出監事9席，分別為林毓桂、蕭棠穎、石獻之、張齡元、廖俊良、丁於珩、張曉佩、蔡琴琴、薄麗娟，3席候補監事為林基銘、邱志豪、張宗義。

國際貿易局李冠志副局長（左起）、展覽暨會議公會黃潔儀前代理事長、張正芬副秘書長合影。圖╱公會提供

理監事會議再選出邱揮立為理事長，並選出3席副理事長，分別為：杜承華、王崑池、周祖誠，以及常務理事劉致堯、涂宇欣、黃世政、楊志中、吳菁正等5名。林毓桂當選常務監事。

新任理事長邱揮立，在外貿協會服務30年，曾經負責在中國大陸規劃辦理24場「台灣名品展」，並擔任上海世博會台灣館館長，負責台灣館的營建工程，讓台灣館在短短的199天完工，並順利完成每日接待40萬人入館參觀的艱鉅任務。其後回外貿協會總部接任市場拓展處處長，負責海外市場拓展業務，如德國Medica展、科隆五金展、CeBit、美國CES、全美五金展、AAPEX展等，並配合政府新南向政策的推動，在新南向國家辦理「台灣形象展」，取得豐碩的成果及業界良好的口碑。邱理事長擁有豐富的會展從業資歷，熟悉產業生態，和眾多業者也有一起打拚的革命情感，而獲得公會理監事一致推崇。

展覽暨會議公會葉明水榮譽理事長期勉臺灣會展產業再接再厲，續創高峰。圖╱公會提供

公會榮譽理事長葉明水在其任內帶動會展創新、服務品質提高及增加會員的附加價值，期望新任的理事長繼續傳承，竭盡心力為所有會員乃至於整個臺灣會展界服務，帶領會展產業繼續成長茁壯，揚名國際。

邱理事長表示，將在林茂廷創會理事長及葉明水榮譽理事長已奠定的會務磐石基礎，持續擴大推動「整合資源精進服務」、「推動國際化爭取商機」、「訓用合一」、「培育青年人才」及「會員服務」等五大工作，並辦理社會公益活動，提升臺灣會展產業整體形象。