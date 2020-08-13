林鴻明發想　全台最長電梯鋼纜蛻變台北101裝置藝術

環境永續意識抬頭，將廢棄物打造成公共藝術品的風潮席捲全球。台灣近年也致力推動「回收物變藝術」，台北101廣場裝置藝術品「無限生命」就是用廢棄的台北101電梯鋼纜雕塑而成，近幾年在海外聯展，獲得國際高度關注！促成廢棄鋼纜「華麗變身」的，正是前台北101董事長、現為宏國關係企業副董林鴻明。

惜物心態 林鴻明讓全台最長廢棄纜繩重生

造訪過台北101觀景台的民眾，一定都對上升89樓只需37秒的快速電梯印象深刻。能夠達到每分鐘1010公尺的高速並維持安全穩定，堅固的電梯鋼纜是關鍵！

「一般電梯平均20年才需要更新鋼纜，但高速電梯每6年就需要更新一次。」曾任台北101董事長、對軟硬體設備都有專業認識的林鴻明說明，為了最高標準的安全要求，高速電梯鋼纜即使沒有太大損耗，也會全面汰換，累積了數量驚人的廢棄鋼纜。

一想到退役鋼纜即將被丟棄，林鴻明總感到十分可惜。恰好此時得知藝術家康木祥希望可以進駐台北101，便靈機一動將廢棄鋼纜提供給康木祥，「如果能透過藝術讓電梯鋼纜重生，也與台北101綠建築落實環保、為地球友善節能的概念相互呼應！」林鴻明分享這個舉動的初衷。

廢棄物變藝術 「無限生命」受國際認可

從事木雕藝術超過30年的康木祥，不斷在創作中呈現對大自然及生命的深刻體驗。康木祥從關懷地球、環保再生的理念出發，耗時一年半將堅韌鋼纜打造成線條柔和的鋼雕藝術品「無限生命」，成為台灣少數走上國際舞台的環保藝術家。

賦予廢棄鋼纜「重生」意義的藝術表現，「無限生命」驚豔國際，受邀至瑞士、美國、德國、巴黎等國家展出，第二件創作《台灣如意》作品甚至由台灣政府致贈德國卡爾斯魯爾市（Karlsruhe）ZKM藝術及多媒體中心慶祝建城300週年，供該市永久陳放。

廢棄物是否只能回收，或者有更多可能性，取決於看待它的角度。惜物、不浪費的一念之轉，林鴻明意外促成企業與藝術界的深度交流，台灣藝術創作同時有機會成為跨國城市的友好象徵，讓康木祥言談間對林鴻明充滿感謝。

林鴻明對環保再生的重視，不僅著眼於藝術創作，在建築本業上也持續推動綠建築，落實友善環境的理念。包括超過30年以上的宏國大樓，以及近期擘畫的建案等等，都立下綠建築高規格標竿，而林鴻明對於永續觀念的推廣，也將如同「無限生命」般持續。

下次經過台北101，不妨停下腳步欣賞廣場上的藝術品「無限生命」，了解背後故事的來龍去脈，對藝術品以及大自然環境也會產生更深的思考！