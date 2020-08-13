時代巨輪翻轉，我們必須與時俱進–林長勲聯合建築師事務所

建築師專業的新挑戰

近年來將捷集團在建築業界獲獎不斷，但少有人知道背後的靈魂人物是創辦人林長勲建築師一甲子建築理想的實踐。商業上的成功並未改變身為建築人的初心，林長勲表示：「我更喜歡人家稱呼我林建築師」。其於1974年創立的建築師事務所，也於去年在自己一手催生的淡水滬尾藝文休閒園區舉辦45週年建築職人展。

隨著台灣多次房產的景氣循環，一棟建築物在規劃設計階段要整合的工作已今非昔比，建築師要解決的設計問題也更加複雜綿密．問起建築師事務所之所以能長青的因素是甚麼，林長勲建築師表示：「關鍵就在於必須『與時俱進』，如果不能順應社會市場的變化就會被淘汰」。過去建築師可能只要依照法規為業主創造最大的樓地板面積，就算任務完成，但隨著國人對建築產品的要求日漸細膩，建築師不但要整合建築、室裝、景觀、機電、結構設計，同時也要兼顧市場、法規、美學及成本的要求。

BIM建築資訊模型時代的來臨

如同台積電的5奈米高階製程，建築師的設計產出也有製程上的挑戰。BIM(Building Information Modeling)的建築設計製程在國內已經被討論多年，但是由於技術門檻高，軟硬體的建置費用所費不貲，能真正應用在設計作業的事務所卻屈指可數．事務所協同主持人顏金仁建築師表示：「經過多年的導入，我們透過BIM技術，在設計階段就以3D方式進行環境風場及熱負荷模擬、製圖建模及機電管線碰撞檢討，換言之，在實體施工之前，我們已經在電腦上把房子蓋了一遍．因此在施工過程中可為業主節省大量的時間與避免不必要的浪費，因為大部分的設計問題都在製程中被解決了．」「目前正在導入更多的延伸應用，例如搭配第三方軟體將數量精準計算、操作提升性價比的價值工程及未來完工後的物業管理運用…等，我們相信BIM製程能帶給客戶更大的價值」。

推昇建築產品的再進化

深信擁有一座貼心好宅，遠勝過夢幻豪宅．近期林長勲聯合建築師事務所於淡水登輝大道上設計一座被將捷集團稱為第五代產品的建築「將捷之森」，廣受熱銷好評，也成為地區性的指標個案。該案導入了許多貼心應用和建築工藝。例如各戶玄關門採用集團自行開發的昇降門檻，方便高齡行動不便者進出又兼具噪音阻隔；高層建築結構系統採用剪力牆搭配無樑版設計，使室內空間的布局擁有空前彈性，大幅提高居住舒適度；又在一、二樓公共設施空間，率先導入了地源熱泵系統，運用地底下的土壤恆溫特性，進行空調熱交換，既可免除了冷卻水塔的噪音又符合環保節能。正是這些實際的技術開發與應用，讓這個老字號的設計團隊逐漸展露出新的競爭優勢。

好的建築師，就是踏踏實實地用專業服務客戶

除了服務集團內部客戶，事務所近年也積極拓展外部客戶的業務，在精緻住宅、辦公大樓和旅館設計都有所斬獲。今年上半年開始跨入政府部門技術服務案，透過對外競圖陸續取得了交通部觀光局產學研訓中心(前北投華僑會館)及眾所矚目的師大美術館空間設計監造案。前者舊址是日治時期日本總督的溫泉招待所及國父獨子孫科先生的故居，後者則是孕育台灣最重要藝術人才的搖籃。手握指標個案，能否巧手成金，端賴團隊的專業和經驗了。

設計是一門高度知識密集的產業，目前事務所除了建築人才之外，同時擁有in-house的室內及景觀設計團隊，亦編制有專屬機電人員，目的是要為客戶提供快速的Total Solution專業服務。如同事務所創辦人林長勲建築師所言：「我做業務就是要用專業去服務」，也正是這種踏實的精神，造就了今日的將捷集團。