MAYO助長企業人資數位轉型 引領組織策略佈局

帶動企業內部無痛數位化轉型，除了IT人員專業背景外，更重要的是”數位組織文化”的建立，企業是由人組成，企業要成長突破，絕對取決組織是否有一支堅強人才戰隊，以及帶動組織成長的企業文化，由此可見人資是企業數位轉型中最為關鍵角色。

良好員工體驗推動企業成長

數位轉型推動之下，不少企業紛紛轉向評估雲端廠商，導入雲端化系統將徹底改變過往工作模式，你我將不受時間、地域限制，互動回饋即時，資料整合性更加全面且操作便利。

良好的員工體驗設計，將涉及應徵-入職-職涯發展等環節，因此人資的重要性不在於人事行政，而是著重將design thinking概念帶入人才管理，給員工不一樣的體驗與文化，進而推動人才自動自發找方法、突破、成長。

資料參考:MERCER Global Talent Trends 2020

科技打造彈性管理制度

耳熟能詳企業級的雲端問卷服務Surveycake，即是25sprout新芽網路所開發，而25sprout是少數在早期就十分重視員工體驗的公司，每年提供給員工十天的遠距工作，人資 Joanne 利用 Apollo雲端人資系統 設定專屬公司才有的「遠距工作 (Remote Work Day)」。「成員可以自行決定如何使用，且不算是假，因此不會扣薪」Joanne 表示，一個好的雲端人資系統，不僅是提供便於使用的介面，更可以針對公司需求做微幅調整，靈活變化出勤和休假規則，讓公司管理遠距工作更加方便。

圖/MAYO

突破傳統思維，人資系統想像無窮

有別於傳統系統商，既有地端系統如何改善上對下的互動可以更好? 雲端行動化確實有效改善非常多員工與主管互動關係。MAYO核心產品中心Apollo RD Head Tony Q王景弘表示:「MAYO認真研究專業人資領域，每個設計每個功能環節，都是出自於擁有人資背景的夥伴們經驗累積。」與傳統系統商最大不同是，我們對於系統的想像是不斷思考有沒有其他模式可以在更精進。

科技帶來的不是取代工作而是協助，Apollo不僅是HR人資系統，更重視UI/UX讓員工、主管、人資皆能感受科技帶來的便利與效率；企業人資數位轉型並不是導入系統，而是進入重視員工體驗，主導關懷員工、經營雇主品牌，帶給企業更高層次的人才經營模式。

Apollo人資系統企業30人以下免費試用，了解更多 https://bit.ly/38SYmsU