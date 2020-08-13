農糧署與楓康超市推產銷履歷蔬菜箱 吃自然美味享健康

為了讓消費者有更多元的管道購買到有保障及產銷履歷認證的蔬菜箱產品，行政院農業委員會農糧署今年度特別與楓康超市及玉美生技公司合作，共同推出「產銷履歷蔬菜箱」在於楓康超市全國47家門市與電商平台販售，11日上午在楓康超市青海店舉辦「產銷履歷蔬菜箱電商平台上架記者會暨展售成果發布會」，現場除邀請產銷履歷蔬果農友現場擺設農民市集外，並特別邀請到美食專家五星主廚阿芳老師（蔡季芳）進行蔬菜料理秀，親自示範烹飪並試吃。

農糧署署長胡忠一（圖左二）親自示範用好蔬菜做蔬食好料理。圖／陳仁義

楓康超市部主管林明圖經理（圖左三）也親自露一手蔬食料理功夫。圖／陳仁義

活動當天並進行「產銷履歷蔬菜箱正式上架與電商開賣」儀式，由農糧署署長胡忠一、楓康超市部主管林明圖經理、玉美生技公司部主管葉乃嘉經理、食品部部主管陳慶芳經理等共同拉開彩球，宣布正式啟動開賣。

與會貴賓一起為「產銷履歷蔬菜箱」正式上架開賣拉開彩球。圖／陳仁義

與會貴賓一起為「產銷履歷蔬菜箱」正式上架開賣拉開彩球。圖／陳仁義

楓康超市部主管林明圖經理表示，透過與農糧署共同推出上架的「產銷履歷蔬菜箱」，除了可落實政府推動產銷履歷擴大生產面積的政策外，也可幫助中彰投地區產銷履歷作物的農友建立起更多元的通路，同時讓更多的消費者享受到有產銷履歷、政府掛保證的優質蔬果。

林明圖說，此次在行政院農糧署的指導下，整合產銷履歷驗證通過的農民名單結合楓康超市和玉美公司，齊力推出產銷履歷蔬果箱，依據季節搭配不同的組合變化，將最新鮮的蔬菜水果配送到消費者手中，無論是在楓康全國47家門市或上網訂購都可以，在全國每一個角落都可以宅配，不管是給最心愛的家人或在外地讀書的小孩，都可以享用到最健康、最有保障的「產銷履歷蔬菜箱」。

另一方面，農糧署也透過玉美生技公司團膳部門，擴大使用產銷履歷蔬果的品項至中彰投企業團膳用戶，提供企業員工更健康的食材，讓不僅是家庭、個人，就連公司行號員工也都能夠享受從產地到餐桌全程把關、安全安心看得到的產銷履歷食材。