TPCA年度會員大會 數百位高層齊聚

關注疫後世界的變與不變 謀定發展策略

台灣電路板協會(TPCA)於今(13)日假桃園市南方莊園舉辦第10屆第2次會員大會，大會由李長明理事長主持，整體會務計劃執行由賴家強秘書長帶領秘書處團隊，針對年度收支決算及各項工作會務事項報告，因疫情延期的會員大會，在國內疫情穩定後，特以「疫情過後 世界的變與不變」為論壇主題，吸引超過300位會員代表與會，會中並舉辦TPCA會員-口罩國家隊表揚儀式，由東台精機(4526)嚴瑞雄董事長代表，與全體會員代表分享這段創「罩」奇蹟的故事，會中隆重表揚七家參與口罩國家隊的會員廠商與法人單位，表達感佩之意。

TPCA現任理事長/欣興電子(3037)資深顧問李長明於會中分析講演電路板趨勢發展。圖/傅秉祥

會中舉辦TPCA會員-口罩國家隊表揚儀式，由東台精機(4526)嚴瑞雄董事長代表致詞。

同時舉辦TPCA會員口罩國家隊表揚儀式

TPCA自2014年發布產業白皮書以來，將願景與目標化為具體行動，推動至今產業整體產值、市占屢創新高，2019年台商兩岸PCB產值達6,624億新台幣，整體產業鏈產值更推升到9,643億新台幣，穩居世界第一的地位!承襲白皮書的精神，今年起白皮書轉型為產業發展建言，從大趨勢變化更深入地探討台灣電路板產業未來機會及挑戰。同日舉辦的標竿論壇中，台灣電路板協會李長明理事長表示，今年第一季受到中國封城的管制，降低稼動力，在手機的銷量降低了許多，但是第二季受惠於5G的基地台、網通、伺服器、電腦、平板的需求增加，今年上半年台商海內外總產值 達2981億新台幣，同期年增率為3.4%，整體表現優於預期，展望下半年隨著傳統旺季來臨，前景仍然樂觀看待，全年的產值仍然有很高的機會維持正成長。

面對國際貿易競局、疫情衝擊、5G 商轉等變化，競爭優勢是建立在『高階技術的領先』以及『生產管理的優化』上，期盼透過『台灣電路板產業發展建言』，串聯產官學研各界資源，共同面對挑戰，讓台灣電路板產業維持全球領先的競爭力，攜手開創新局。

李長明理事長、 天下雜誌辜樹仁研究主編 、 資策會MIC詹文男所長共同進行精彩的標竿論壇。

今年擔任論壇講嘉賓之一的天下雜誌辜樹仁研究主編表示新冠疫情僅是加速了貿易戰、供應鏈重組等已經發生的國際趨勢，未來兩方勢力較勁的主軸將圍繞在科技影響力以及技術標準制定權，而數據將是21世紀中最重要的戰略資源，5G世代下，面對兩方角力，全球布局或將趨於兩極化，呈現雙邊甚至多元供應鏈形態，直到磨合出新的互動模式為止。資策會MIC詹文男所長則表示面對新冠疫情全球肆虐、以及美中關係的白熱化，面對此巨大的的轉折，建議PCB產業鏈省思如何從備好糧、站兩旁、韌性強三大方面來準備，積蓄營運資源、做好分流措施、展開多地供應鏈布局，強化應變韌性，會中，兩位演講嘉賓與在座數百位產業高層，一起探討美中衝突是否造成生產與經濟的脫鉤的疑慮下，企業如何培植「韌性」以及對黑天鵝事件的超前部署，PCB產業年度盛會在熱絡的交流氣氛中圓滿落幕。