大葉大學培育國際觀光人才 協辦全台規模最大觀光精英盃全國遊程設計競賽

大葉大學觀光旅遊學系培養具跨領域能力與國際競爭力的觀光專業人才，不只是每年舉辦「大葉菁英盃高中職遊程設計競賽」，今年更協辦全台規模最大的遊程競賽「2020第九屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」，鼓勵青年學子發揮創意，行銷台灣特色旅遊。

大葉大學觀光系學生拿海報宣傳觀光精英盃全國遊程設計競賽。圖／大葉大學提供

大葉大學觀光系副主任汪祖慧表示，「觀光精英盃全國遊程設計競賽」自開辦以來，每年都吸引數百支隊伍參賽，不僅受到各界矚目，更成為遊程規劃領域最具指標性的賽事。今年競賽邁入第九屆，強調台灣在地特色旅遊及豐富的自然景觀資源、宣揚台灣的觀光價值，為響應政府推廣地方創生與脊梁山脈旅遊，國內旅遊組以地方創生為題，來台旅客組以脊梁山脈旅遊為題，遊程創作組則是現場抽題。由交通部觀光局指導，中華民國遊程規劃設計協會主辦，並邀請行政院農委會林務局協助參與，在北中南三地進行初賽，中區由彰化大葉大學觀光旅遊學系協辦，為培養觀光旅遊領域的專業人才共同努力。

大葉大學觀光系結合理論與實務，培養學生實戰力。圖／大葉大學提供

汪祖慧副主任指出，大葉大學觀光系每年舉辦「大葉菁英盃高中職遊程設計競賽」，過去曾與彰化縣政府、彰化縣旅遊產業協會共同辦理遊程競賽，結合產官學，一起推廣在地觀光，這次與中華民國遊程規劃設計協會合作，雙方理念相同，期盼透過創意遊程設計，吸引國內外旅客一起活絡旅遊市場。此外，大葉觀光致力於培育觀光新人才，近年積極導入數位科技，將設計結合旅遊行程，藉以提升學生未來進行旅遊提案的能力。比賽報名期限至9月28日，詳細比賽資訊請上中華民國遊程規劃設計協會網站(http://www.tpdtw.org/)查詢，或致電(07)331-6701、(07)331-6702，歡迎國內各大專院校（含五專部及研究生）以及高中職在校學生組隊挑戰，不限科系，也可跨校、跨系組隊參加。