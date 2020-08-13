台灣吃茶三千推出夏季芋頭新品　8/14獨家搶先上市

迎接暖暖熱浪，台灣吃茶三千將獨家於8月14日推出夏季全新系列產品「慢熟濃芋鮮奶」、「慢熟濃芋鮮奶茶」「慢熟芋見國王」、「慢熟濃芋厚奶」，嚴選台中產地直送的大甲慢熟芋頭為基底，萃取整顆芋頭精華，每日新鮮熬煮成細膩綿密的鬆軟芋泥，搭配超Q彈慢熟小芋圓，每一口都能吃到豐富的慢熟濃芋，一次滿足芋頭控的味蕾。

吃茶三千表示，「慢熟濃芋厚奶」採用鬆軟芋泥與Q彈小芋圓為基底，運用獨家研發智能LION萃茶機，新鮮現萃米其林得獎茶之一「鳳眉紅茶」，全程還原手沖茶藝師精髓，呈現出最佳品茗風味，另外再添加皇家厚奶，口感濃醇厚實，令人回味再三。

「慢熟濃芋鮮奶」以慢熟濃芋基底搭配100％香醇鮮奶，完全無咖啡因，是一款營養健康且全家都可飲用的24小時零時差飲品；「慢熟芋見國王」以米其林得獎茶「鳳眉紅茶」與皇家厚奶為基底，佐手工小火蜜製獨家國王珍珠，多層次的濃韻味蕾，讓消費者一次可品嘗2種超Q彈好滋味。

慢熟芋見國王採用米其林得獎茶「鳳眉紅茶」與皇家厚奶為基底，超Q彈好滋味。圖／吃茶三千提供

為回饋長期支持的顧客。吃茶三千將於8月14日起至8月31日止，來店顧客即免費贈送加料慢熟小芋圓，讓消費者可多次品嘗慢熟濃芋的經典風味。詳細活動說明請參閱官方粉絲團：https://www.facebook.com/chichasanchen.TW/

吃茶三千專研茶的豐富經驗已達20餘年，長期深耕台灣，全系列茶飲皆榮獲iTi世界級米其林主廚評鑑星級肯定。自2015年進駐中國廈門並設立公司，2018年即積極海外展店計畫，目前已成功插旗美國南加州、新加坡、馬來西亞、柬埔寨及中國北京、香港等領域，全球已拓展達40餘家門店。

面對2020年新冠肺炎的肆虐全球，仍不畏懼的持續擴張版圖，吃茶三千秉持著一步一腳印經營理念，只為實現「台灣茶，世界化」的夢想，邀請更多民眾前來門市共創品茗奇蹟，讓茶香氣飄香全球。