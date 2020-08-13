上古藝術「頑石點頭古翫拍賣會」競拍熱絡圓滿落幕

上古藝術「頑石點頭古翫拍賣會」於8月9日下午2時30分隆重登場，由上古首席拍賣官李立民館長正式開拍，有近百位藏家參加競標活動，會場熱絡、討論聲此起彼落，在舉牌、決標不絕於耳聲中，計有和闐白玉觀音、三彩老坑翡翠項鍊、太平有象和闐青玉，以及張杰、吳定夫、王愷、陸文毅等多位重量級藝術家的作品拍出，成交量達七成之多，在熱絡競拍下圓滿落幕。

人物宗師王愷的「吉時良辰」畫作，為長達300公分的巨作。圖／上古藝術提供

上古藝術總監陳虹安說，本次拍賣從質的方面來看，在好玉難求、佳畫難覓的狀況下，本次拍賣所推出玉質細膩、成色透潤的和闐羊脂白玉觀音等多件大型玉雕藏品，及畫荷大師張杰的荷花系列，以及渡海三家張大千、溥心畬、黃君璧、弟子吳定夫等多件，在上古的鑑定保證，及畫冊著錄與大師合照原作保證書的加持下全數拍出，可以說是應驗了「行家一出手便知有沒有！」這句話的真諦。

拍賣官李立民則表示，三彩老坑翡翠項鍊由藏家林先生得標。林先生表示，他從小就喜歡玉器，每次看到長輩佩戴、玩賞，都覺得好高雅、好漂亮，也因此在無形當中慢慢的培養出收藏的興趣。這次是在國內旅遊時看到報紙刊載這次拍賣會活動的訊息，於是迫不急待的到上古參加拍賣會，很高興能夠拍到自己喜歡的老坑翡翠，最重要的是物超所值，希望上古能多多的舉辦類似這樣的活動。