中美洲「食」健康、「品」生活 優質農產品提供消費者更多選擇

中美洲土壤肥沃、氣候宜人，農產品項多元且品質優良，深受國際市場歡迎。我國與中美洲友邦在雙邊自由貿易協定(FTA)的互惠架構下，多項產品享關稅優惠，為國內企業創造商機，輸臺品項除海鮮、牛肉、咖啡及可可外，國內進口商亦引進冷凍酪梨、新鮮甜瓜、夏威夷果、辣椒醬、蘭姆酒及雪茄等優質產品，提供消費者更多選擇。

宏都拉斯新鮮現採的甜瓜連續兩年蟬聯進口量第二位。圖／中美洲經貿辦事處提供

多食蔬果有益健康為全球飲食趨勢，瓜地馬拉盛產的哈斯(Hass)品種酪梨口感綿密，廣受國際市場青睞。第一批瓜國冷凍酪梨已於今年3月來臺，目前已在連鎖生機食品商店鋪貨供國內的酪梨愛好者嚐鮮。宏都拉斯新鮮現採的甜瓜連續兩年蟬聯進口量第二位，平均每10顆市售進口甜瓜即有2顆為宏國生產。貝里斯享譽國際的夏普奶奶(Marie Sharp’s)辣椒醬以當地優質燈籠椒為基底，搭配不同蔬果製成多種口味，自然風味成功打入國內市場。擁有「堅果之王」稱謂的夏威夷果，以及莓果、木瓜、芒果、鳳梨、香蕉、豌豆、青花菜、白花椰菜等冷凍蔬果，亦為中美洲友邦農產強項，吸引國內業者目光。

前述產品國內主要由台北以太、同興實業、德伽悟Dejav及馥農企業等公司引進。

中美洲友邦農產強項水果在台銷量成長快速。圖／中美洲經貿辦事處提供

盛產甘蔗的中美洲也是蘭姆酒的主要產地，除品質可媲美威士忌，更不乏國際級知名品牌。其中貝里斯特產的有機蘭姆酒Copalli、採用初榨甘蔗汁遵循威士忌做法熟成的瓜地馬拉品牌Zacapa，以及擁有不同年份款式並被公認為拉美地區最佳蘭姆酒之一的尼加拉瓜Flor de Caña，都是酒品界的首選。雪茄對上蘭姆酒是最完美的組合，宏都拉斯與尼加拉瓜兩國高海拔地區所生產的高品質菸草由巧手工匠層層堆疊出醇厚的香韻，打造其國際級的競爭力並長期位居美國雪茄市場的重要供應國。

中美洲友邦蘭姆酒及雪茄主要進口商為天雲岩雪茄、洋酒城、盛豐行、華光百貨、聖安東尼國際、漢時企業、福爾摩沙雪茄、德興昌、歐鴻國際等企業。

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