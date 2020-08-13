Miss V.V時尚美型機能內衣打造新電商藍海

一生中要穿上內衣褲的時間，足足超過了30萬小時！ 內衣更是女人最親密的朋友，一件好的內衣褲，讓一整天好自在，做甚麼都順利。所以選擇舒適的內衣伴侶是全球女性一生都在追求的事情，套句流行語：#像極了愛情。

台灣紡織業聞名世界，本土自創品牌「Miss V.V」經過多年研究與深耕，終於以突破性的「三紗布料」透過奈米技術與傳統的紡織業結合，以科技奈米技術，將機能內衣發展成極致工藝，MIT製造與設計的魅力再度發光。Miss V.V設計領軍連啟丞執行董事表示，「過去的女性內衣市場，常常是好看卻不好穿、好穿卻不好看！相信許多女性都很有感，為何舒適與性感不能兼具？因此Miss V.V在著手設計產品之初，便密切觀察全球流行趨勢，並探訪台灣各大紡織業深入技術合作，終於在今年2020正式推出，甫一上市即創下一千五百萬元的銷售佳績。證明了台灣紡織業絕對有足夠技術可以發展、躍上顛峰。」

Miss V.V在今年2020正式推出，甫一上市即創下一千五百萬元的銷售佳績。圖／郭靜芝

三紗極致工藝 六角獨特織法

Miss V.V 強調，「讓男人屏息、讓女人呼吸」的Miss V.V，其核心技術就在於特殊的「三紗極致工藝」，包含微量元素發熱纱、白珍珠纱、冰晶玉石纱等，皆以科技及奈米技術將布料功能性發揮到極致。微量元素發熱纱透過將武石纖維化後噴纱運用在產品上，形成獨特的機能布料；白珍珠纱則是將珍珠粉以奈米技術，將其遍佈於產品纖維上成為珍珠紗，珍珠紗中的碳酸鈣具有遮擋與吸收紫外線功能。而冰晶玉石纱則用玉石纖維和其他礦物質材料達到亞奈米級水準，融入紡絲熔體中，創造出涼感、吸濕排汗、保持水感、不黏膩等特性；最後再透過擁有耐磨、不易皺、易洗快乾的六角編織法，延伸產品耐用性與使用壽命。本次品牌新品發表會，同時也是全球首度發表的最新款調整型內衣–「輕Free塑衣」，更將以突破性的革命技術，讓消費者眼睛為之一亮。

Miss V.V特殊的「三紗極致工藝」，包含微量元素發熱纱、白珍珠纱、冰晶玉石纱等，皆以科技及奈米技術將布料功能性發揮到極致。圖／郭靜芝

內衣電商新零售 開創新藍海

全球內衣市場日趨熱絡，2014至2020年全球內衣市場規模的年複合增速約為7%，預計在2020年全球內衣市場規模將達到4500億美元。更進一步來看，其中「無鋼圈內衣」和「運動內衣」等類增幅更是高達18%和27%。現代的女性在愛美之外更講究舒適，「機能型內衣」無疑已是內衣市場的明日之星。

Miss V.V內衣電商新零售，開創新藍海。圖／郭靜芝

除了在產品技術上以科技突破傳統，Miss V.V在銷售策略上更是以「內衣電商新零售」的方式領先業界，讓體驗過的消費者也能成為經營者，並以三不策略：「不囤貨」、「不物流」、「不收現」的優化經營模式進攻市場，消費者只要一台手機或電腦，就可以分享、經營。在這自媒體盛行、全球內衣經濟規模上看4500億市場的條件下，預估國內內衣界將再掀起新藍海。